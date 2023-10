Construir un camino diferente a muros y respetar los DDHH de los migrantes, planteó Petro en Cumbre de México

–La migración es uno de los más graves problemas de la humanidad y se debe “empezar la construcción de un camino diferente a organizar muros en las fronteras y campos de concentración donde, sin que haya cometido nadie un delito, termina mucha gente, mujeres, niños, hombres encarcelados con la pérdida de su libertad, campos de concentración”, expresó el presidente Gustavo Petro en la cumbre realizada en México este domingo.

“Creo que se ha realizado una reunión precursora, en esa medida, digamos, son los primeros elementos para construir una política común, latinoamericana, alrededor de un tema cada vez más grande y grave, la migración, el éxodo, le llamo yo”, puntualizó.

En el Encuentro de Alto Nivel sobre Movilidad Humana y Desarrollo en América Latina y el Caribe – Cumbre regional sobre migraciones en Palenque, estado de Chiapas, México, en el que participaron 12 países de la región, el presidente Petro anunció que, a principios del 2024, Bogotá será epicentro de una conferencia de presidentes de América Latina para profundizar lo que se comenzó a construir en el encuentro de este domingo en Palenque.

“Esa política común, en los elementos de la reunión actual, se basa en los derechos del migrante, en la necesidad de tener un derecho internacional hoy durísimamente afectado por el genocidio en Palestina y que tiene una relación con una violación sistemática de derechos de migrantes en el mundo”.

Aseguró que la crisis de los migrantes se evidencia en todo el mundo por cuenta de las guerras, el hambre, la pobreza y la crisis climática.

“En nuestro continente, básicamente, también la pobreza, la crisis climática y el bloqueo económico a diversas sociedades hace que, por ejemplo, entre un 60 a un 70 por ciento del crecimiento del éxodo que pasa por el Tapón del Darién en la frontera colombo-venezolana, sea de ciudadanos venezolanos. Esas crisis diversas en América, más la pobreza, más la crisis climática, está garantizando un flujo cada vez más creciente”, manifestó.

Recordó que en la Cumbre se planteó que el migrante tiene derechos y “no puede ser victimizado a través de volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad, que es un derecho del ser humano”.

