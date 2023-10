Distrito y Policía entregarán 1.500 celulares recuperados a sus dueños

Alcaldía Local de Kennedy

30 celulares recuperados fueron devueltos a sus propietarios en la ‘entregatón’ de equipos que organizaron la Alcaldía Local de Kennedy y la estación de Policía de la localidad, luego de un proceso de verificación de los propietarios.

“Pensé que era imposible que me regresaran mi celular, cuando me llamaron a decirme que lo habían recuperado no lo creía, ya lo había dado por perdido. Me pidieron el IMEI y los datos y hoy me lo entregaron. El celular es prácticamente todo para uno y poder recuperarlo devuelve la esperanza”, afirmó Edison Naranjo, uno de los beneficiarios de la entregatón’.

Los equipos devueltos fueron recuperados en los diferentes operativos y requisas que hacen constantemente la Alcaldía Local de Kennedy, Policía Metropolitana de Bogotá, Secretaría de Seguridad, entre otras entidades.

“Sabemos que el hurto de celulares es uno de los delitos que más preocupa a los habitantes no solo de Kennedy, sino de toda la ciudad; no obstante, ejercicios como esta ‘entregatón’ son ejercicios que demuestran que denunciar sí paga y, además, ayudan a que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones”, manifestó la Alcaldesa Local de Kennedy, Carolina Agudelo Hernández.

A la jornada que se realizó en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy, también asistió el Teniente Coronel Camilo Torres Quijano, comandante de la estación de Policía de la localidad, quien hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerquen a la estación con la factura de su equipo hurtado y si está dentro delos equipos recuperados, entregárselo.

Actualmente, en la estación de Policía de Kennedy hay aproximadamente 1.500 celulares que habían sido hurtados y hoy ya están recuperados, pero no ha sido posible contactar a sus propietarios ya que no registraron en IMEI del equipo, no hicieron la denuncia o no tienen un número o correo de contacto actualizado.

Aquellos que quieren saber si su celular fue recuperado se pueden acercar a la estación de Policía de Kennedy, ubicada en la calle 41 D Sur # 78 N – 05, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. con la factura del equipo (preferiblemente), su caja, denuncia o un documento que demuestre la propiedad para que le sea entregado.