Dólar inició la semana con caída de $87 pesos por debajo de la TRM

El dólar inició la semana con una fuerte caída que por momentos rompió la barrera de los $4.000 al disminuir hasta $100, pero al cerrar la jornada en la Bolsa de Valores de Colombia se ubicó en $4.032,85. Es decir $87,77 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este lunes era de $4.120,62.

La divisa estadounidense alcanzó a tocar un precio máximo por unidad de $4.045 y un precio mínimo de $4.010.

Este comportamiento se evidencia un día después de las elecciones territoriales que se realizaron en calma en todo el país y “muestra la solidez política que hay en Colombia”, opina Mauricio Jaramillo, economista, analista político y profesor de la Universidad del Rosario.

“Hacia afuera, el mensaje que envía este comportamiento del dólar apenas un día después de los comicios es que Colombia cada vez más se aleja de ese escenario catastrófico que quisieron pintar algunos sectores, incluso algunos medios de comunicación. Lo que se muestra es que cada vez hay menos razones para que las calificadoras de riesgo castiguen al país”, consideró el experto.

El dólar cerró la jornada del viernes pasado a la baja por sexto día consecutivo, por lo que se consideró en el mercado bursátil que los resultados de los comicios serían un termómetro del panorama que le espera al país en el corto plazo. De hecho, algunos analistas no descartaron que la moneda extranjera pudiera cerrar este mes de octubre en un precio que oscile entre $4.183 y $4.250.

Pese a ello, los resultados muestran lo contrario, al decir del profesor Jaramillo, pues sostiene que “aunque en las últimas semanas se había especulado con que el Gobierno iba a tomar medidas contra la economía del mercado, lo que hemos visto es que en todos los procesos electorales hay absoluto respeto por las instituciones, hay independencia entre las ramas del poder público y eso lo que proyecta es una estabilidad institucional que contrasta con el caos que en algún momento se llegó a especular”, afirma el economista.

Jaramillo agrega que, aunque los resultados de los comicios no favorecen a la coalición de Gobierno en todas las ciudades, “la incidencia no es tan alta como cuando está en juego la integración del Legislativo, que es donde se toman las grandes reformas que les interesa a los inversionistas. Por lo tanto, el efecto real de los comicios regionales sobre el precio del dólar no es mayor”

El analista concluye que lo que viene ahora es “encontrar una dinámica que integre los intereses de la nación y de Bogotá en proyectos estratégicos como el metro, para ver qué efectos tendría sobre las divisas”.

Advierte que siempre que hay elecciones y se habla de reformas, “hay momentos de incertidumbre que se van disipando con la fortaleza de la institucionalidad”.