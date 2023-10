214 mujeres científicas se beneficiarán con el Programa Orquídeas de MinCiencias

214 doctoras y jóvenes investigadoras fueron seleccionadas en el Programa Orquídeas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para desarrollar proyectos que permitan, a través de la Misión Ciencia para la Paz, la eliminación de todo tipo de violencias.

Esta es la primera vez que el Ministerio cuenta con una convocatoria formulada desde el enfoque de género y territorial, para vincular a doctoras y jóvenes investigadoras en la formación de alto nivel.

La ministra Yesenia Olaya Requene señaló que “las iniciativas seleccionadas apuntan a la eliminación de todas las formas de violencia, en consonancia con el objetivo de la política orientada por misiones, específicamente en la misión de Ciencia para La Paz”.

Las mujeres ganadoras de la convocatoria provienen de 17 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Caquetá, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

Con este reconocimiento, el Gobierno del Cambio avanza en la justicia social y económica a través de la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Logros ??destacados del Ministerio en clave de género

?”Misión MIT-Harvard 2023: Investigadoras ONDAS”: MinCiencias financió la inmersión académica de 12 niñas investigadoras de instituciones educativas públicas y 2 maestras, todas pertenecientes a comunidades étnicas, desarrollando alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard.

“For Women in Science” Se entregaron 390 millones de pesos como reconocimiento económico a 10 investigadoras a través del Programa ‘For Women in Science’ con el fin de acreditar sus méritos teóricos y prácticos respecto a la contribución que han hecho en la ciencia.