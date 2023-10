Consejo de Seguridad de la ONU extiende la Misión de Verificación de la Paz en Colombia hasta el 31 de 2024

–Hasta el 31 de octubre de 2024, el Consejo de Seguridad extendió el mandato de la Misión de la ONU en Colombia, reafirmando su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en el país.

El Consejo de Seguridad determinó ampliar el mandato de la Misión de Verificación para monitorear y verificar la implementación del alto el fuego entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln); y también para que supervise y verifique la implementación de un Acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Colombia y el grupo armado que se autodenomina Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.

The Security Council has adopted unanimously Resolution 2704, renewing the mandate @MisionONUCol for another year.

The mission plays a crucial role in verifying the implementation of the Final Peace Agreement.

Albania commends the incorporation of gender & youth as a… pic.twitter.com/C7n0X6252i

— Albania in UN (@AlMissionUN) October 30, 2023