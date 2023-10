Cruz Verde suspende entrega de medicamentos a afiliados de la EPS Sanitas

–Droguerías y Farmacias Cruz Verde notificó este lunes que a partir del próximo 15 de noviembre dejará de suministrar medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas.

Según advierte, la decisión es causada por la deuda que esa aseguradora tiene con Cruz Verde que supera los 400 mil millones de pesos y que corresponden a recursos para cubrir los servicios y tecnologías en salud (incluidos medicamentos) que no son financiados con la unidad de pago por capitación (UPC).

En el comunicado subraya que “tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”.

Añade que en este tiempo tampoco ha recibido de esa EPS un plan de pago y ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, haciendo insostenible el suministro de medicamentos «desde las perspectivas financiera, legal y técnica”.

“Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas”, precisa el comunicado.

Igualmente indica que tras “agotar múltiples y extensos espacios de acercamiento para el pago de la cartera adeudada por Sanitas (…), se ve imposibilitado para continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías No PBS de carácter ambulatorio a los afiliados de dicha EPS a partir del 15 de noviembre”.

Finalmente Cruz Verde indica que «entiende el impacto social de esta difícil decisión», pero anota que la tomó después de un riguroso y responsable análisis y que por ello, tal como le ha comunicado a dicha entidad, «a partir de hoy, pone a disposición de la EPS Sanitas su infraestructura de droguerías y centro de distribución para apoyar en la transición de los productos No PBS, respecto de los cuales los laboratorios actualmente no están realizando el abastecimiento”.