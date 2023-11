Taxistas anunciaron una nueva jornada de movilizaciones para el 22 de noviembre  

El gremio de taxistas, en cabeza de Hugo Ospina y Manuel Gil, dio el anuncio de una nueva jornada de movilizaciones programada para el próximo 22 de noviembre, ya que aseguran que siguen los abusos por parte del Gobierno ante sus peticiones y no cesaran hasta que se encuentre una solución por parte del mismo.

“Hoy se decidió para el día 22 de noviembre del 2023 un gran cese de actividades, un paro de taxistas en la capital de la República por las tres estafas que le vienen haciendo no solamente a los taxistas, sino a toda la ciudadanía. Tema combustibles, no más estafas, tema fotomultas, no más estafas y el tema de la ilegalidad, nos mamamos de la ilegalidad”, menciono Hugo Ospina.

En el mismo sentido, Ospina, por medio de su cuanta personal de X señalo que para “el Gremio de Taxistas, jamás se ha opuesto a la tecnología. La Constitución es muy clara frente a los servicios públicos y privados, el público es para satisfacer necesidades de los demás, el privado es para satisfacer necesidades propias”.

Para el representante de los sindicatos del gremio, Manuel Gil, los puntos acordados que se han hecho hasta el momento para la movilización son la Calle 170, el Portal de Suba, Techo y Usme a partir de las 5:00 a.m. Pero hace mención que hasta la llegada de la fecha continuaran sus manifestaciones en varios sectores de la capital.

Sin embargo, se espera que este martes 31 de octubre, después de una nueva reunión del sector, se puedan acordar y definir nuevas estrategias que permitan entablar nuevos diálogos con el Gobierno, ya que se debe recordar que una de las primeras quejas que dieron a conocer los taxistas es la del control y regulación de servicios de aplicaciones informal que están operando en la ciudad.

Frente a esto, el gremio asegura que las autoridades de movilidad no han realizado y aplicado las normas de tránsito y afirman que ellos han estado comprometiendo con los casos de abuso de autoridad.