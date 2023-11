Defensoría lanzó la ‘App Contigo’ para denuncias sobre violencia de género

–La Defensoría del Pueblo activó la ‘App Contigo’, aplicación que permitirá reportar en tiempo real casos de violencias basadas en género, los cuales serán atendidos a través de Duplas de Género en los territorios, compuestas por una o un profesional jurídico y una o un profesional del área psicosocial.

El Defensor Camargo Assis indicó que la puesta en funcionamiento de la nueva app demuestra el compromiso de la entidad con la erradicación de la violencia de género y la discriminación, “y, sobre todo, le permitirá a la entidad agilizar la atención y el seguimiento de casos y hacer la incidencia necesaria ante las diferentes instituciones para que haya una atención más fortalecida”.

Explicó que la ‘App Contigo’ está disponible, de forma gratuita, en dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android, también en la web. Cuenta con un enlace de atención para las personas víctimas de violencia basada en género y violencia por prejuicio, quienes pueden solicitar atención directa de las profesionales jurídicas y psicosociales.

La aplicación está enlazada con los sistemas de información de la Defensoría del Pueblo, con el fin de permitir la elaboración de insumos, informes y realizar atención y seguimiento a los casos en tiempo real y con georreferencia, subrayó.

El defensor destacó que el propósito es reforzar su capacidad institucional en la atención, orientación, registro y seguimiento de casos de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, víctimas de violencia de género y violencia por prejuicio.

Camargo Assis hizo un llamado a todas las entidades a trabajar en mecanismos que permitan avanzar en la erradicación de violencias basadas en género y eliminación de la violencia institucional.

El Defensor del Pueblo manifestó su preocupación por la alarmante crisis de violencias contra las mujeres y niñas, reportada en Colombia en lo que va de este 2023.

“Este año nuestras Duplas de Género han atendido 378 casos de tentativa de feminicidio, en los que las barreras son unas de las más claras expresiones de violencia institucional. Mujeres que no son debidamente protegidas, ya que las medidas no corresponden a sus riesgos o a sus contextos, y las medidas de atención parecieran cada vez más lejanas, pues a pesar de las reglamentaciones legales, aún los entes territoriales manifiestan no contar con recursos económicos, y en otros casos ni siquiera saben cómo tramitar la atención”, aseguró el Defensor del Pueblo.

En lo corrido del 2023, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, ha atendido 6339 casos, es decir, un 96% más en la atención que brindan los equipos jurídicos y psicosociales, pues al hacer la comparación con el mismo periodo del 2022, la entidad acompañó 3231 casos.

Al ritmo que va la atención, la Defensoría estima que al finalizar el año la situación podría llegar a un aumento del 120% de casos atendidos, dado que durante todo el 2022 se acompañaron alrededor de 4.500 mujeres y población OSIGD víctimas de violencia basada en género y por prejuicio.$

“Este crecimiento en la atención refleja la importancia del trabajo en el territorio y la necesidad de que desde todas las entidades trabajemos en mecanismos que permitan avanzar en la erradicación de violencias basadas en género y eliminación de la violencia institucional”, señaló Carlos Camargo Assis.

Añadió que, por la misma razón, la Defensoría del Pueblo trabajó en la nueva herramienta digital: Violencia de género y violencia por prejuicio en Colombia

La Defensoría del Pueblo ha registrado 4 mil 818 casos de violencia psicológica; le sigue violencia física, con 2 mil 855; violencia económica, con 1.736; violencia patrimonial, con 1.139, violencia sexual, con 999 casos.

Estableció que un solo caso atendido puede reportar varios tipos de las violencias mencionadas. Además, la Defensoría tiene conocimiento de 105 casos de presunto feminicidio.

Los departamentos que registran más casos de atención son Norte de Santander (536), Antioquia (463), Valle del Cauca (458), Nariño (422) y Bolívar (411).

La Defensoría del Pueblo seguirá realizando informes de seguimiento y recomendaciones a las diferentes entidades estatales para que trabajen en mecanismos que permitan avanzar en la erradicación de violencias basadas en género y eliminación de la violencia institucional.

“Uno de nuestros principales objetivos es continuar trabajando tanto en estrategias de prevención y atención de las violencias basadas en género como en la generación de condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el país”, concluyó Carlos Camargo Assis.