El mapa político que presenta Petro proclamando el triunfo en las elecciones territoriales

–El presidente Gustavo Petro continuó rechazando las informaciones que le atribuyen una derrota en las pasadas elecciones territoriales y proclamando el triunfo de sus parciales.

Así presentó el nuevo mapa político que se configuró con los resultados electorales del 29 de octubre, advirtiendo que «el panorama es muy alejado al relato mediático»:

Este es el mapa político de Colombia en las elecciones pasadas. En rojo fuerte las gobernaciones ganadas por los movimientos y personas que estuvieron conmigo en la primera vuelta presidencial. En azul fuerte las gobernaciones ganadas por la oposición. En rosado independientes… pic.twitter.com/1KeGf0D2HQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2023

Previamente, el jefe del Estado reseñó en su cuenta en la red social X que «en el relato periodístico de la derrota medios y oposición hacen un malabar estadístico».

Y añadió:

-No cuentan las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial, sino solo donde está el logo del Pacto. Como ese logo solo aparece en el 20% de los municipios, de ahí construyen su narrativa ayudados por algunos sectareos.

-Las fuerzas de primera vuelta presidencial victoriosa son: Colombia Humana, Polo UP, Mais, Verdes con Petro, liberales al pacto, ASI con Petro, Aico, Fuerza de la Paz, Independientes, Gente en movimiento, Soy porque Somos, ADA, Fuerza Ciudadana

-Sumen alcaldías, gobernaciones, diputados, ediles, de estas agrupaciones y verán como el relato periodístico cae en falsedad.

El presidente Petro señaló que «ahora se trata de reunir los elegidos y les propongo aglutinar las fuerzas en un gran Frente Amplio por el Cambio».

Además subrayó:

«Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, no las perdimos, simplemente no las teníamos. Desde que goberné la ciudad de Bogotá, la ciudad no ha vuelto a ser gobernada por el progresismo. Le agradezco a Bogotá. como al Pacífico y el Caribe el que fueran las regiones que garantizaron el triunfo presidencial. En todas esas regiones hemos elegido gobernadores, decenas de alcaldes , diputados y centenares de concejales y ediles».

Reiteró que «el mapa electoral no solo refleja el mismo mapa de las elecciones presidenciales, sino que avanzamos de manera victoriosa en el Casanare, Boyacá, el Meta, Arauca, toda la Amazonía, Caldas y Huila».

Adicionalmente indicó que «los gobiernos locales del Frente Amplio tendrán todo nuestro apoyo» e invitó «a las gobernaciones y alcaldías independientes a realizar el esfuerzo de concertar los planes y presupuestos locales con el plan nacional: «Colombia Potencia Mundial de la Vida». Los y las invitamos al cambio».

Advirtió igualmente que «la oposición hoy gana Antioquia, Santander, Santander del Norte, Cesar y Atlántico. Con sus mandatarios locales mantendremos un dialogo institucional constructivo, siempre desde la perspectiva de nuestro plan nacional de desarrollo»

Y destacó: «Las gobernaciones que la coalición de gobierno hasta ahora viene ganando son: Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar, Magdalena, San Andrés, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Huila, Casanare Boyacá, Caldas».