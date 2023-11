1 de cada 8 hombres puede ser diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida

Todo el mes de noviembre, millones de hombres en todo el mundo se unen al movimiento global conocido como Movember, una iniciativa donde dejan crecer sus bigotes y barbas, con el objetivo de generar conciencia sobre la salud masculina, prevención de enfermedades y el reconocimiento de las alternativas que permitan una oportuna asistencia a esta población.2

Según cifras preliminares de la Cuenta de Alto Costo, CAC, entre el 2 de enero del 2021 y el 1º de enero del 2022, de los casos nuevos que se reportaron de los tipos de cáncer priorizados en los hombres, el cáncer de próstata fue el más frecuente con el 21,6%.3

Es de destacar que, en Estados Unidos, el cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres, y según la Sociedad Americana contra el Cáncer, para el 2023 se estima que, en este mismo país, se diagnosticarán alrededor de 288.300 casos nuevos, con aproximadamente 34.700 muertes por esta causa.1

“La situación actual de la salud masculina, sus necesidades y las diferentes maneras que aportan a su bienestar, requieren mayor conocimiento sobre las diferentes patologías que afectan a esta población, como el cáncer de próstata; donde es necesario promover una detección, diagnóstico y manejo oportunos, así como una vigilancia activa de la enfermedad”4, señala María Fernanda Velasco, directora médica de Pfizer en Colombia.

Advierte la Sociedad Americana contra el Cáncer que, “el cáncer de próstata es más propenso a desarrollarse en hombres de edad avanzada y de raza negra. Generalmente, 6 de 10 casos se diagnostican en hombres de 65 años o más, y en pocas ocasiones se presenta en hombres menores de 40 años. La edad media en el momento del diagnóstico es aproximadamente de 66 años”.1

Para el doctor Martin Zapata, médico internista, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, es importante considerar que, el fenómeno de la pandemia fue perjudicial en el diagnóstico temprano en muchos pacientes, en ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que, se puede tener un subdiagnóstico de la enfermedad, y cáncer de próstata en etapas mucho más avanzadas. En estos momentos, se están implementando estrategias para enfrentar la situación, “estamos haciendo muchos más diagnósticos tempranos, por lo que, esperamos tener un estimado más bajo de mortalidad con respecto a la incidencia”.5

De acuerdo con la CAC, “en términos de acceso a la atención, el tiempo de espera para el diagnóstico de cáncer de próstata en época de pandemia fue de 43 días y el primer tratamiento fue de hasta 70 días”.6

Agrega el especialista que, “es importante tener en cuenta que la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata, va a oscilar y afectarse en diferentes aspectos, en cierta medida puede afectar la sexualidad, pues, se puede producir disfunción sexual y, a esto se suman síntomas obstructivos urinarios, como, incontinencia u orinar mucho en las noches, de igual forma, en los diagnósticos más avanzados se puede presentar dolor asociado a la enfermedad, por esta razón, entre más temprano se detecte el cáncer de próstata, menos complicaciones se presentarán”.5

Los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, CDC, determinan que los síntomas del cáncer de próstata varían entre cada persona, por ejemplo, es el caso de hombres que no presentan ningún síntoma. Sin embargo, tenga presente las siguientes señales de alerta:7

Dificultad para comenzar a orinar

Flujo de orina débil o interrumpido

Micción con frecuencia, especialmente por la noche

Dificultad para vaciar la vejiga por completo

Dolor o ardor al orinar

Sangre en la orina o el semen

Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis

Dolor al eyacular

De este modo, el doctor Zapata, hace énfasis en conductas que impactan de manera positiva en la prevención del cáncer de próstata, como, evitar el hábito del tabaco y alcohol, promover el consumo de vegetales y frutas, de igual forma, realizar ejercicio; esto sin duda alguna se convierte en una de las mejores estrategias de autocuidado frente a esta enfermedad.5

Es importante considerar que, los avances de la ciencia abordan diferentes frentes, no sólo en el diagnóstico oportuno, que está en proceso de desarrollo, sino, en el manejo de la enfermedad. “En el cáncer de próstata avanzado los oncólogos tenemos más herramientas para consolidar las terapias, no sólo para que, eventualmente, los pacientes vivan más, sino, para que aporten en su calidad de vida”. En este sentido, es primordial empezar a hacer estrategias personalizadas de tamizaje a la población e incluir un abordaje multidisciplinario, que involucre urólogos, radioncólogos, e incluso, profesionales de la salud mental; y que esta asistencia este dirigida no sólo al paciente, también a sus familias, concluye el especialista en oncología.5

