Por obras del Metro hay cierre en la av. Villavicencio entre carreras 80d y 81g

Avanzan las obras para la construcción del viaducto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), con el traslado de redes menores en los diferentes tramos ubicados a lo largo de los 23,9 kilómetros del trazado. Esta actividad se hace de manera previa para que, cuando se estén hincando los pilotes que reforzarán el suelo por el que pasará el viaducto, no haya ninguna clase de interferencia.

A partir de noviembre se iniciarán los traslados de redes secundarias en el tramo 2 de la PLMB, ubicado sobre el carril norte y central de la calzada norte de la avenida Villavicencio, entre las carreras 80d y 81g, que será cerrado para avanzar con esta actividad.

Con el fin de mitigar al máximo los impactos en la movilidad en este punto, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad permitió la apertura de un carril en contraflujo en la calzada sur. Por lo tanto, los conductores que circulen en ambos sentidos de la avenida Villavicencio tendrán dos carriles por dirección, entre las carreras 80d y 81g, antes de regresar a la calzada habitual.

Esta intervención no afectará los cruces peatonales, ni las rutas de los ciclistas. De igual forma, los paraderos contarán con marcas para saber dónde esperar el transporte público de manera segura. Además, la ciudadanía del Área de Influencia Directa (AID) que reside en los barrios Gran Colombiano, Puente Sinaí, Nuevo Kennedy 1,2 y 3, La Esperanza, La María, Villa Nelly Tercer Sector Los Alisos, Villa Nelly y Villa La Torre contará con escenarios permanentes de diálogo, participación y socialización.

Aquí, un mapa del Plan de Manejo de Tránsito que contempla el cerramiento parcial en los carriles norte y central de la calzada norte de la av. Villavicencio entre las carreras 80d y 81g:

Con el objetivo de brindar información, resolver dudas y entablar un canal de comunicación, los ciudadanos pueden visitar la oficina de atención al ciudadano ubicada en la av. Primero de Mayo (transversal 78h) No. 41c -67 sur de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m, o pueden escribir al correo electrónico socialtramo2@metro1.com.co.