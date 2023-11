PREVENIR LA AUTOVIOLENCIA FEMENINA 

Por:Carlos Fradique-Méndez

Esta es la lección 734 del diplomado en educación para la vida en familia.

LA ONU, entidad experta en declaraciones de días para conmemorar hechos y situaciones que pueden torpedear la sana convivencia entre las personas y las naciones, declaró el 25 de noviembre como día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, para formar conciencia universal sobre la necesidad de no seguir asesinando mujeres como lo hizo el dictador Leonidas Trujillo en la República Dominicana con las TRES hermanas MIRABAL, JUSTO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1960

El mundo pregona que nada, ni nadie puede ser violento contra las mujeres y se me ocurre que debemos comenzar por formar conciencia para que la mujer NO SE AUTO VIOLENTE, NO SE FLAJELE, no se castigue, no se exponga a la violencia. Mi petición puede desatar críticas, pero considero que tengo razón Y QUE SI LA MUJER evita hacerse daño y exponerse al daño es posible minimizar la violencia contra la mujer.

En últimas, todos debemos evitar exponernos al daño y evitar que nos causen daño.

Esta reflexión, en nada justifica que a la mujer expuesta la puedan violentar. Para nada. Si vemos a una mujer expuesta al daño lo que debemos hacer es ayudarla para que salga de la exposición y que salga ilesa.

Las mujeres deben quererse y protegerse como los seres más valiosos de la creación porque ellas son la primera semilla de la vida y las garantes de la pervivencia de la especie. Deben querer y cuidar con esmero su cuerpo de tal manera que no sean objeto de daños. Sugiero que eviten el consumo de todo lo que deforme la buena apariencia, por ejemplo, el consumo de licor, de drogas. Una mujer en estado de embriaguez es fácil presa de violencia, la que no se justifica, pero no podemos olvidar que la auto exposición, la auto puesta al peligro atenúa la causación del daño.

LA MUJER debe cuidar su estima integral. Debe cuidar su vida mental y afectiva. El enseñar cómo hacerlo es tarea de todos. Una amiga cercana me dijo, como a la hora que puedo y lo que puedo. No tengo horario, ni disciplina para alimentarme y la verdad es que tiene todos los recursos para cuidarse y alimentarse bien. Esto es como flagelarse, exponerse a la enfermedad y olvidar un poco el amor por la vida.

La lista de conductas para que las mujeres se cuiden, eviten exponerse a la violencia es larguísima, pero esta primera semilla puede ser útil.

Por último, si jugamos con candela y nos quemamos, la culpa no es de la candela y bien enseña el refrán popular: ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca?

Su amigo abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez

C.C. 311238

Carlosfradiquem@outlook.com

www.vidaenfamilia.com.co