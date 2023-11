Selección Colombia afianza el sueño de una nueva clasificación mundialista, tras victorias sobre Brasil y Paraguay

—Si no tuerce su camino, y sigue la buena racha, la Selección Colombia hace soñar al país con la clasificación al Mundial FIFA 2026, aunque queda todavía un largo y tortuoso camino para obtener ese logro.

Con este triunfo a costa de Paraguay, la tricolor cerró las eliminatorias de este 2023 –quinta y sexta fechas– con 12 puntos y en la tercera casilla de la tabla, y un inolvidable triunfo sobre Brasil.

Colombia derrotó a Paraguay por la mínima diferencia, un gol a los 11 minutos que desde el tiro penal convirtió Rafael Santos Borré. El resto del tiempo, aunque la selección buscó aumentar el marcador y tuvo las oportunidades del caso, puso a sufrir a los colombianos, que solo respiramos con alivio con el pitazo final, para celebrar.

Vale la pena revivir el grito de gol que retumbo a lo largo y ancho del territorio colombiano, mientras acallaba a la hinchada uruguaya y los momentos de euforia.

? ¡???? ?? ???? ? ????????! Las postales de la segunda victoria de la Selección Colombia en estas fechas de Clasificatorias ?#TodosSomosColombia?? pic.twitter.com/dlhxG1Skud — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 22, 2023

Así terminó esta etapa de las eliminatorias y habrá que esperar diez meses para continuar el camino hacia el Mundial. Será en septiembre de 2024 cuando la Selección Colombia enfrentará a Perú en la séptima fecha clasificatoria.

Antes, se le verá en partidos amistosos, los primeros los próximos 10 y 16 de diciembre ante Venezuela y México, en preparación para la Copa América, que se disputará en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo 2024.

Con Venezuela jugará Fort Lauderdale, Florida (5 p.m. hora colombiana) y con México en Los Ángeles, Estados Unidos (7 p. m. hora colombiana).

Luego, en marzo de 2024, tiene previstos dos partidos en Europa con rivales no confirmados hasta ahora. Extraoficialmente se señala que uno de los encuentros sería con España el 21 de marzo en Londres, y el otro con Polonia o Rumania, el 26 del mismo mes.

Esta es la tabla de posiciones tras la fecha 6

Posición y puntos:

1. Argentina 15

2. Uruguay 13

3. Colombia 12

4. Venezuela 9

5. Ecuador 8

6. Brasil 7

7. Paraguay 5

8. Chile 5

9. Bolivia 3

10. Perú 2

Estos son los partidos jugados este año que termina,en cumplimiento de la Primera Vuelta, por la Selección Colombia:

-Colombia 1-0 Venezuela, Estadio Metropolitano, Barranquilla, 7 de septiembre

-Chile 0-0 Colombia, Estadio Monumental, Santiago; 12 de septiembre

-Colombia 2-2 Uruguay, Estadio Metropolitano, Barranquilla, 12 de octubre

-Ecuador 0-0 Colombia, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, 17 de octubre

-Colombia 2-1 Brasil, Estadio Metropolitano, Barranquilla 16 de noviembre

-Paraguay 0-1 Colombia, Estadio Defensores del Chaco, Asunción

En septiembre del próximo 2024, el seleccionado colombiano concluirá la primera vuelta, así:

-Perú vs. Colombia,

-Colombia vs. Argentina

-Bolivia vs Colombia

La segunda vuelta:

-Colombia vs. Chile, octubre

-Uruguay vs. Colombia, noviembre

-Colombia vs. Ecuador, marzo

-Brasil vs. Colombia, marzo

-Colombia vs. Paraguay, junio

-Colombia vs. Perú, junio

-Argentina vs. Colombia, septiembre

-Colombia vs. Bolivia, septiembre

-Venezuela vs. Colombia, septiembre