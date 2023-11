Tregua en la guerra de Medio Oriente: Rehenes liberados por Hamás retornaron a territorio israelí y presos excarcelados por Israel regresaron a Palestina (Fotos y ViDEOS)

–Los rehenes liberados por Hamás retornaron este viernes a Israel para reencontrarse con sus familias, y lo propio hicieron los presos excarcelados por Israel en Palestina.



El movimiento palestino liberó a 13 rehenes israelíes, 10 tailandeses y un filipino, mientras que Israel liberó a 39 presos palestinos, confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, país mediador para lograr este propósito en medio de la tregua pactada.

El ejército de Israel confirmó que los rehenes israelíes liberados por Hamás llegaron a territorio israelí luego de cruzar el paso fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto con la supervisión y asistencia de la Cruz Roja Internacional.

Israel también informó que los rehenes liberados fueron sometidos a controles médicos en hospitales israelíes, en donde se reunieron con sus familias.

Los militantes de Hamás liberaron este viernes a 24 rehenes, que fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, en medio de tregua que comenzó temprano en la mañana.



Entre los liberados están 13 israelíes que fueron retenidos en la Franja de Gaza por casi siete semanas, informaron las autoridades.

Doce tailandeses también fueron liberados, según el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin. La liberación del grupo de tailandeses no había sido anunciada previamente como uno de los términos del intercambio de prisioneros.

Mientras tanto, Israel excarceló un grupo de 39 prisioneros palestinos–24 mujeres y 15 menores de edad, informaron fuentes israelíes.

Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, país mediador en el acuerdo entre Hamás e Israel, confirmó «la liberación de 39 mujeres y niños detenidos en cárceles israelíes, manteniendo así el compromiso del primer día del acuerdo», a través de su cuenta oficial de X.

Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, reportó solo 33 liberados.

En redes sociales sepublicaron emotivos videos e imágenes de los prisioneros palestinos liberados de las prisiones israelíes, al reencontrarse con sus familiares.

Minor #Palestinian prisoners prostrate to thank Almighty Allah for being set free Israeli prisons as part of a prisoner exchange deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/HRju5M4z5Q

Los liberados fueron trasladados desde prisiones israelíes en las ciudades de Beitunia y Jerusalén, como parte del acuerdo de intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. El pacto entre Israel y Hamás se tradujo también en la liberación de 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino que se encontraban en cautiverio en la Franja de Gaza.

Nueve mujeres fueron liberadas en el centro de detención Al-Maskobiya, cerca de Jerusalén, mientras que el resto salió de la prisión militar Ofer, en proximidades de la ciudad palestina de Beitunia, ubicada en Cisjordania.

Medios palestinos reportaron que las fuerzas israelíes reprimieron a las familias de los prisioneros liberados, calificados por la prensa israelí como «terroristas», que los esperaban en Beitunia. Contra ellos dispararon balas y gas lacrimógeno, lo que dejó cuatro personas heridas, incluyendo dos menores de edad.

Entre los rehenes israelíes liberados se encuentran Danielle Aloni y su hija Amelia, reporta la emisora estatal israelí Kan.



«Ya completamos la devolución de los primeros de nuestros rehenes: los niños, sus madres y otras mujeres. Todos y cada uno de ellos son un mundo entero», destacó el primer ministro del país israelí, Benjamín Netanyahu. Además, aseguró que el Gobierno está «comprometido» con la liberación de todos los secuestrados.

«Este es uno de los objetivos de la guerra, y estamos comprometidos a lograr todos los objetivos de la guerra», indicó.

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia comunicó que los rehenes tailandeses ya llegaron a Israel a través del puesto fronterizo de Rafah y «serán trasladados al centro médico Shamir», donde «deberán permanecer bajo supervisión médica durante un periodo de 48 horas, sin acceso a personas ajenas».

Al mismo tiempo, según el canal Al Mayadeen, autobuses con presos palestinos liberados han llegado a la ciudad de Beitunia, en Cisjordania.

The ex-prisoner Marah Baker embraces her mother after being released from occupation jails. 39 Palestinian prisoners all women and children were released as part of the ceasefire agreement in Gaza. 24.11.23 pic.twitter.com/VZOySw8o6t

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 24, 2023