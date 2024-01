Gobierno de Petro se compromete a pagar deuda de $25 mil millones anuales a los bomberos; estos aplazan «cirenazo» de protesta previsto para hoy

–El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, informó que llevó a cabo una mesa de trabajo con delegados departamentales de los cuerpos oficiales y voluntarios de bomberos que existen en el país, en la cual se concertaron la realización de mesas técnicas en las que se atiendan distintas necesidades institucionales, operativas y de funcionamiento de estos organismos de socorro, que se hicieron evidentes en desarrollo de la emergencia causada por ls ola de incendios forestales.

“Cada año desde que salió la ley de Bomberos debió aprobarse, además de los recursos que se recaudan por una tasa que pagan los colombianos cuando compran seguros, debió entregárseles $25 mil millones desde el año 2012 y después indexado año tras año y nunca se les entregó. Esa es una deuda de otros gobiernos, pero nosotros estamos en la disposición de ir horrando esa palabra y de ponerla al día. En el Consejo de Ministros llevaré esa propuesta que nos permita saldar esa deuda histórica», explicó el Ministro del Interior.

Y aclaró: “Los bomberos son un servicio público a cargo de los municipios y lo que hace que este servicio funcione es que es un sistema. Lo que hace este sistema es que el primero que responde es el cuerpo de bomberos en cada localidad ante todo tipo de emergencia. Si ellos son desbordados responden el nivel regional, reciben el apoyo de otros cuerpos de bomberos y si el departamento siente que está siendo desbordado, entra la dirección nacional. El Gobierno colombiano no tiene cuerpo de bomberos, lo que tiene es una dirección que coordina el esfuerzo”.

A su vez, propuso abordar cada una de las problemáticas que se presentan con los bomberos en sus territorios a fin de hallar soluciones que mejoren su accionar y respuesta en beneficio de sus comunidades y fundamentalmente para preservar su integridad en el ejercicio de su profesión y oficio.

“En el marco del diálogo con los delegados regionales de cada uno de los lugares del país, hemos identificado una serie de acciones que creemos que pueden sacar adelante una mejor atención para toda la población”, aseguró.

El Ministro exaltó la labor que vienen desempeñando los 20 mil bomberos y bomberas del país en estos momentos en las distintas unidades, para contrarrestar y apagar los incendios ocasionados por las altas temperaturas como consecuencia del fenómeno del Niño.

Por su parte, el Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, agradeció al Ministerio del Interior por atender los requerimientos que están dirigidos a dignificar la labor de los bomberos en toda Colombia.

“En nombre de todos los delegados departamentales y coordinadores a nivel nacional, queremos de verdad, agradecer al Gobierno nacional con esta mesa de concertación que nos permitió traer aquí a colación todas las dificultades que tenemos a lo largo del territorio nacional en la prestación de este servicio público esencial para todas nuestras comunidades”, dijo Farfán.

A su vez informó que “hemos decidido aplazar la jornada denominada ´sirenazo´ el día de mañana 31 de enero con el objetivo de realizar previamente un plan de acción en el que participen todos los cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios del país”.

Aclaró que “al ´sirenazo´ hay que darle una connotación que no es de ataque al Gobierno nacional, no es protesta o manifestación. Lo que queremos es ser escuchados, dignificados. Que no solo nos llamen cuando hay una emergencia. Sino reconocer el trabajo de esos 20 mil hombres y mujeres”.

Por su parte, el Capitán Rafael Arango, Delegado Departamental de Bomberos del Valle del Cauca señaló: “Nos vamos contentos con la reunión por la construcción de este plan de acción. Nosotros no venimos a plantear un choque con el Gobierno nacional, porque aquí estamos inmersos todos. Desde concejales, diputados, gobernadores y alcaldes, e incluso de los congresistas, porque fueron ellos, en las comisiones y plenarias quienes aprobaron el presupuesto, entonces cargar responsabilidades solo al Gobierno no es lo justo».