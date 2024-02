Servicios de Hacienda llegan al SuperCADE Manitas

Foto: Portal Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda pone al servicio de los habitantes de la localidad de Ciudad de Bolívar y sus alrededores dos nuevos módulos de atención presencial en el SuperCADE Manitas.

Cumpliendo con el compromiso de la Administración Distrital en la localidad de Ciudad Bolívar, los ciudadanos que se acerquen al SuperCADE Manitas podrán hacer sus trámites de impuestos año 2024 y anteriores, obtención del Registro de Información Tributaria (RIT) y otros trámites relacionados con impuestos distritales.

El horario de este SuperCADE, ubicado en la Carrera 18 L No 70B – 50 Sur,es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

La siguiente es una imagen del SuperCADE Manitas, en la localidad de Ciudad Bolívar:

“Nos complace profundamente informarle a la comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar que, atendiendo su solicitud y gracias conjunto entres las secretarías General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Distrital de Hacienda, que se suma al portafolio del SuperCADE Manitas, lo que sin duda se verá reflejado en ahorro de tiempo y dinero para las y los ciudadanos, quienes ya no tendrán que recorrer grandes distancias para los trámites tributarios”, explicó la secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Liliana Caballero Durán.

Cabe recordar que la Secretaría Distrital de Hacienda tiene otros puntos de atención presencial en los SuperCADE CAD, Suba, 20 de Julio, Bosa y Américas.