Gremios empresariales, Mindefensa y la cúpula Militar y Policía hacen causa común para combatir delitos que afectan sectores productivos del país

–Establecer mesas de trabajo para hacer seguimiento permanente y contrarrestar delitos que afectan a los distintos sectores productivos, como extorsión, secuestro, abigeato y ataques a la infraestructura, acordaron el Consejo Gremial Nacional, el Ministro de Defensa Iván Velásquez y la Cúpula Militar y de Policía, en el marco de una mesa de trabajo celebrada este martes.

Según lo destacó el jefe de la cartera de Defensa esta iniciativa busca articular a la Fuerza Pública con los distintos gremios de Colombia para conocer de primera mano las necesidades en materia de seguridad y las amenazas que enfrentan en cada región.

Añadió que se pretenden crear mecanismos que permitan un pronta reacción ante cualquier situación de inseguridad que se presente, y esto será posible integrando la información de cada una de las partes.

“En las reuniones territoriales que los mandos de Fuerzas Militares y de Policía van a tener con los gremios en los territorios, vamos a definir acciones concretas de acuerdo con las áreas específicas de producción de los de los gremios, de su actividad y ubicación, y esto va a ser objeto de seguimiento, evaluación, e inclusive de una redefinición cada 30 o cada 45 días” explicó el Velásquez.

Asimismo, el ministro de Defensa reiteró la importancia que tiene dejar de lado las posiciones políticas a la hora de garantizar la seguridad, pues el objetivo principal es el bienestar de todos los colombianos. “No podemos examinar desde una óptica política el tema de seguridad, sufren lo mismo un sector que otro”, precisó.

«La seguridad no es algo que pueda manejarse desde una óptica política. No pueden incidir criterios políticos, discusiones o contradicciones. No hay ideología afectada o beneficiada frente a la criminalidad. Tenemos que actuar de manera conjunta, todos hacia un mismo objetivo:… pic.twitter.com/F7zLprwnid

— Mindefensa (@mindefensa) February 7, 2024