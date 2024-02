Avión privado se estrelló contra un carro y se incendió en una carretera de Florida; otras dos aeronaves chocaron en la pista del aeropuerto de Boston

–Un jet privado sufrió este viernes un aparatoso accidente en el estado de Florida, EE.UU y al menos dos personas murieron en el suceso, al tratar de realizar un aterrizaje de emergencia.

Según la Patrulla de Carreteras del estado, el piloto del avión intentaba aterrizar en los carriles en dirección sur de una autopista interestatal cuando chocó contra un vehículo y se incendió.

En un audio del Control de Tráfico Aéreo, se puede escuchar al piloto diciendo que perdieron ambos motores y que estaban cerca del aeropuerto de Naples antes de informar que no podrían llegar a la pista de aterrizaje.

La aeronave Bombardier Challenger 600, que pertenece a la empresa Hop-a-Jet, había despegado desde la ciudad de Columbus (Ohio) y debía aterrizar en el aeropuerto de Naples.

Mientras tanto, dos aviones de pasajeros de la aerolínea estadounidense JetBlue chocaron en tierra en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

El incidente ocurrió la madrugada de este jueves mientras las dos aeronaves se encontraban en carriles adyacentes de la plataforma de deshielo.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) informó que el ala izquierda de uno de los aviones golpeó el estabilizador horizontal derecho del otro. Como consecuencia del impacto, una aeronave sufrió daños en el ala y la otra en la sección de cola, precisó JetBlue.

«No se reportaron heridos entre los clientes ni los miembros de la tripulación en ninguno de los aviones», comunicó la aerolínea. «Ambos aviones quedarán fuera de servicio para reparaciones, y el vuelo 777 de JetBlue a Las Vegas y el vuelo 551 de JetBlue a Orlando se operarán en otros aviones», agregó.

