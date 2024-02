Procuraduría constituyó agencia especial tras denuncia de caso de abuso sexual a colegiala menor de edad por conductor de DiDi

??–Una agencia especial constituyó la Procuraduría General de la Nación para hacerle seguimiento al caso de la presunta agresión sexual contra menor de edad por parte de un conductor de vehículo afiliado al servicio de transporte de la plataforma tecnológica DiDi, denunciado en la capital de la República.

Tras la denuncia, el ministerio público informó que decidió designar a Carolina Quiroz Monsalvo, Procuradora 28 Judicial Il para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer de Bogotá, para que, en cumplimiento de la función misional de intervencion, determine si se activó el mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género.

La procuradora Judicial también deberá verificar si se activó la ruta de acceso a la justicia y si se adoptaron las medidas de protección requeridas en favor de la menor de edad víctima agresión sexual, entregando un informe sobre el desarrollo y estado del proceso administrativo ante el Centro Zonal Bosa o la defensoría de familia a la que haya correspondido el asunto.

Según la denuncia entablada por el papá de la adolescente de 15 años abordó el automotor para transportarse al colegio y en el transcurso del viaje, el sujeto le hizo tocamientos indebidos a la menor de edad y trató de violentarla sexualmente.

Señaló que las pruebas médicas que le hicieron a su hija, establecieron que sí fue abusada por el conductor de Didi, aunque no se produjo acceso carnal, pero so de tocamientos indebidos.

«Salió para positivo de abuso sexual, pero no carnal. La manoseó, la tocó», precisó.

El progenitor de la joven dijo que se comunico con Didi pero subrayó que «lo único que me dijeron fue que lamentaban lo sucedido, que no me podían dar datos de la persona por protección de datos. Me dieron una URL para que la compartiera con las autoridades y ellos son los que deben pedir información de él (conductor)».

También le enviaron una nota en la que le manifestaron que la persona fue suspendida temporalmente de la aplicación.

En la nota también señaló: «Lamentamos profundamente la situación, para Didi la seguridad de las usuarias arrendatarias es una prioridad y rechazamos rotundamente cualquier acto que la vulnere. En el momento en el que recibimos el reporte del caso, el equipo de seguridad de Didi activó sus protocolos para ofrecerle apoyo médico y psicológico, además de dar orientación para interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades” .