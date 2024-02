Petro llama otra vez a la movilización ciudadana: «Para impedir un golpe a la democracia y restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente»

–Una nueva arremetida lanzó este domingo, en sendos escritos en la red social X, el presidente Gustavo Petro contra los medios de comunicación, por «construir dos burbujas» informativas «falsas», una relativa a los hechos violentos contra la Corte Suprema de Justicia, que insiste en minimizar, y la otra sobre el abucheo a su esposa Verónica Alcocer en el Carnaval de Barranquilla.

Además, Petro se reafirma en su decisión de llamar a la «movilización general de la ciudadanía, afirmando que ésta «no solo debe impedir un golpe a la democracia», sino también «restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente».

«Algún medio de comunicación regional dice que pasamos de hablar de la movilización general de la ciudadanía a negarla. No señores», precisa el mandatario en un extenso trino, en el cual puntualiza:

«El gobierno del cambio solicita a la ciudadanía estar preparada a la movilización general por la decencia y el respeto del voto».

En el más extenso escrito en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro comienza señalando:

«Los medios de comunicación, en su mayoría, tanto el viernes como ayer sábado, han construido dos burbújas comunicacionales por completo falsas con el objetivo de la manipulación de la sociedad» y al afecto cita:

1. Informar que hubo ejercicio de violencia física contra magistrados de la corte y que fueron evacuados en helicópteros y,

2. Informar ayer que había un abucheo contra mi esposa.

El Carnaval de Barranquilla es un tesoro nacional y mundial: una joya de la humanidad. Y es un evento que nos llena de tanto orgullo, que invito a dejarlo libre de discusiones por política. El Carnaval nos une, nos hermana, nos recuerda que todos somos iguales. No lo olvidemos. pic.twitter.com/9rirYvpyPW — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) February 11, 2024

«No solo ambas noticias son falsas, sino que hay algo peor», subraya y al efecto pasa a reiterar lo que había dicho tras los desmanes registrado contra la Corte Suprema de Justicia, haciendo la siguiente relación:

«Las informaciones que tenemos nos dicen que un grupo coordinado de 4 personas ajenas por completo a las manifestaciones bloqueo por 10 segundos la puerta de reja del palacio de justicia y retrocedieron ante la oposición de los manifestantes; y, que efectivamente había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia contra mi esposa, solo que su comparsa, por que sabíamos de la operación, tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi gobierno.

Esto significa que titulares están previamente diseñados al igual que los grupos que le darán legitimidad.

Intentan construir lo que se llama el «lawfare» es decir que la justicia tome partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo.

Ha pasado en Ecuador Brasil, Paraguay Peru, Guatemala, Argentina y lamentablemente el resultado no solo son fuerzas políticas encarceladas, golpes de estado, sino el incremento de la violencia y la toma mafiosa de los estados mismos a sangre y fuego.

Hoy América Latina es la región con mayor éxodo humano y con mayor violencia del mundo.

El «lawfare» debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos, el sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido, y en Colombia no se debe establecer el llamado»lawfare» que comenzó con el procurador fascista Ordoñez y que el Consejo de Estado y el tribunal adninistrativo de Cundinamarca derrotaron a tiempo, los magistrados Arenas, qepd, y el magistrado Dimaté, representan esa justicia que no se deja politizar».

Petro hace luego énfasis en que su gobierno «no ha hecho sino cumplir la constitución bajo el precepto de construir un verdadero Estado Social de Derecho», advirtiendo que «los gobiernos anteriores construyeron fue un neoliberalismo que nos hundió en violencia, injusticia social y politizó la justicia para la impunidad».

Y sentencia: «Por eso no se ha cumplido con el acuerdo de paz».

De otro lado se refiere al cambio de Fiscal General de la Nación, recordando que «este gobierno ha presentado una terna de mujeres decentes y capaces de acabar la impunidad» y puntualiza: «No hay razón alguna para no elegir entre ellas».

Y agrega: «Se del terremoto que causa el que la corte suprema tenga ante si una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida politica».

Afirma que «el terremoto lo producen, y que fuerte influencia tienen en medios de comunicación, los que tienen algo que temer si aparece la verdad judicial: violadores de derechos humanos, genocidas narcotraficantes y políticos corruptos».

Además señala: «Quien lo dijera antes, pero la decencia hoy es una revolución en sí misma, la verdad es una revolución».

Petro señala que «las cortes saben que cuentan con nuestras garantías» advirtiendo que «el influjo de la politización recorre los pasillos de las cortes» y «el gobierno reitera su programa hacia la justicia: más independencia más poder, más justicia para la ciudadanía».

Enfatiza que «odos los poderes públicos son controlables por el pueblo. Del pueblo emana todo poder público. No hay aristocracia debe haber una democracia, en una democracia el pueblo es soberano y tiene el derecho de controlar y expresarse».

Por tanto–subraya– este gobierno dará garantía a toda movilización ciudadana sin violencia.

Dice que la movilización general de la ciudadanía de la que ha hablado «tiene como objetivo no permitir la burla del voto ciudadano con maniobras politiqueras de corruptos ni permitir que hayan burlas a la democracia».

Y concluye diciendo que «la movilización general de la ciudadanía no solo debe impedir un golpe a la democracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente».