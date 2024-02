Francisco Barbosa se despidió de la Fiscalía haciendo llamado a rodear las instituciones: «Colombia no es un país de golpes ni de rupturas institucionales»

-Francisco Barbosa Delgado entregó su última declaración como Fiscal General de la Nación al concluir su periodo legal, haciendo un llamado a rodear las instituciones del país pues, advirtió, «solo dentro de la justicia podemos construir un país que nos permita preservar el Estado Social de Derecho y no caer en las desgracias que se ven en países como Nicaragua, Venezuela o Cuba».

Hizo énfasis en que «Colombia es un país de gente laboriosa, democrática, no es un país de golpes, no es un país de rupturas institucionales. Este es un país que respeta los periodos. Todos los colombianos deben preservar las instituciones y permitir que se cumplan los periodos».

Barbosa señaló, además, que «no es la fuerza, no es la presión, no es el abuso, y no es el ataque contra la justicia lo que permitirá que fluyan las grandes decisiones que necesita el país», y agregó que «solamente será el diálogo, el tiempo, el camino institucional y el Estado de Derecho lo que nos permitirá a todos los colombianos poder continuar en esta larga travesía que se inició en el año de 1821 y que continúa a lo largo del tiempo con sobresaltos, pero también con una vigorosa historia que debemos todos preservar».

Agradeció a todo el país, a los colombianos y a los territorios por haberle permitido servirle al país durante estos cuatro años. «Han sido grandes desafíos, desafíos que nos implicó administrar la Fiscalía en medio del Covid 19, en medio de la multiplicidad de actos violentos que se presentan en los territorios contra nuestros líderes sociales, contra nuestros defensores de Derechos Humanos en los territorios», indicó.

Además, Barbosa, aseguró: “le hemos cumplido al país y me siento muy honrado de haberle respondido a los colombianos con dignidad, con decoro y apego a lo que significa el servicio público, no exento por supuesto de controversias, no exento de momentos difíciles».

Sobre el final de su periodo como Fiscal General, Francisco Barbosa aseguró: “hoy me siento muy contento de terminar un periodo en la Fiscalía General de la Nación, cuando hace mucho tiempo no se terminaban los periodos en la Fiscalía. Se había convertido en una especie de repetición no terminar los periodos en la Fiscalía. Hoy entregamos una institución fuerte y con los periodos cumplidos».

En ese sentido, añadió, cualquier divergencia de opinión, cualquier posición siempre debe estar enmarcada en el respeto de las instituciones del Ejecutivo, Legislativo y de la Rama Judicial del poder público, siempre en el marco de la tridivisión de poderes, independientemente de las discusiones que, a mi juicio, fomentan la democracia».

Subrayó que «el unanimismo no es un principio democrático, la divergencia, la discusión, la controversia, los caminos ideológicos diversos es la manera como Colombia construye y construirá su camino hacia el porvenir».

Afirmó, de otro lado, que «esta Fiscalía combatió la corrupción: más de 3.700 sentencias judiciales contra altos funcionarios del Estado se consiguieron en esta administración. Casos como el de Marionetas, un caso cuyo desfalco fue peor que el del cartel de la Contratación en 2010; caso como el de Centros Poblados». Además, agregó que «esta Fiscalía fue la Fiscalía que persiguió al narcotráfico y lo enfrentó. Más de 2 mil organizaciones narcotraficantes y de microtráfico fueron desmanteladas en esta administración, más de 20 mil capturados».

Igualmente indicó: «Esta Fiscalía fue la Fiscalía de la institucionalidad, no de la confrontación, no de la polarización. No podemos equivocarnos, la polarización significa enfrentarse sin argumentos y siempre la Fiscalía General de la Nación planteó argumentos ante el país y planteó una defensa irrestricta de la institucionalidad colombiana, que es la única que puede permitir que este país siga adelante», recalcó el Fiscal General de la Nación».

Posteriormente, Barbosa emitió un comunicado refutando informaciones de prensa que insinuaron «un favorecimiento a delincuentes por parte del Fiscal General de la Nación cuando –subrayó– fue en esta administración que se le arrebató a la mafia más de 30 billones de pesos y se desmantelaron más de 2000 organizaciones de microtráfico y narcotráfico.

El texto del comunicado, es el siguiente:

Son difamatorias las afirmaciones hechas por un medio periodístico sobre la supuesta intervención en favor de la criminalidad del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en investigaciones que se siguen en la Subunidad Investigativa Cauca – Eje Cafetero, adscrita a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa en uso de sus facultades legales y constitucionales, previa solicitud sustentada legalmente por el Delegado para la Criminalidad Organizada y la Directora Especializada contra el Narcotráfico firmó la resolución N°00762 del 26 de abril de 2021 en la cual reasignó dos indagaciones que estaban a cargo del fiscal 52 especializado Jaime Hernán Ocampo López, relacionadas con la desarticulación de una organización dedicada al tráfico trasnacional de estupefacientes. Los expedientes quedaron en manos de una fiscal de la misma Subunidad Investigativa Cauca – Eje Cafetero tal como lo solicitó el delgado para la criminalidad organizada por ser la única competente en esa jurisdicción. El caso no se encuentra archivado y los policías judiciales continúan con las actividades investigativas.

Debe tenerse en cuenta que adicional a lo anterior, un fiscal delegado ante Tribunal en el marco de su autonomía e independencia, imputó y acusó al fiscal 52 especializado Jaime Hernán Ocampo López por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal detectados en las dos investigaciones que le fueron retiradas por la resolución del 26 de abril de 2021. Debe además indicarse que el mencionado fiscal 52 se encuentra a la espera del inicio de su juicio de responsabilidad penal.

Debe indicarse que estas resoluciones no implican que el Fiscal General de la Nación conozca de los expedientes, ni de las actuaciones, ni de las pruebas recolectadas por la Policia Judicial. Esos procesos son exclusivamente del resorte del Fiscal del caso quien goza de autonomía e independencia conforme a la ley.

Durante los 4 años, el Fiscal General de la Nación firmó 826 resoluciones de variación de asignación y asignaciones especiales. Esto se realizó conforme a los procedimientos y leyes vigentes. Todas las órdenes judiciales se realizaron con estricta sujeción a las disposiciones legales que rigen la materia.

Es inaceptable que un medio de comunicación sin contrastar la información, insinue un favorecimiento a delincuentes por parte del Fiscal General de la Nación cuando fue en esta administración que se le arrebató a la mafia más de 30 billones de pesos y se desmantelaron más de 2000 organizaciones de microtráfico y narcotráfico.

Debe recordarse también que gracias al Fiscal General Francisco Barbosa se impidió la suspensión de órdenes de captura de narcotráficantes con fines de extradición y se impidió la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que buscaba, entre otras cosas, la legalización de la cadena productiva del narcotráfico. Del mismo modo, el Fiscal Barbosa firmó 1146 órdenes de captura con fines de extradición durante su cuatrenio.

La Fiscalía hace un llamado respetuoso para que el libre ejercicio de informar se ejerza con rigor y siempre se privilegie la veracidad. Informaciones de este nivel buscan polarizar el país y promueven la justificación de un ataque aleve y masivo contra la administración de justicia como hemos visto en los últimos días.