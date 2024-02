Mindefensa rechaza creación de frentes de seguridad por el sector ganadero: «Es una forma de autodefensa»

–El Gobierno Nacional no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares para enfrentar el delito, notificó este martes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a propósito de la anunciada creación de frentes de seguridad por parte de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan.

«Es una forma de autodefensa», advirtió el jefe de la cartera de Defensa, reiterando que los delitos son combatidos por las autoridades.

«El gobierno no patrocina, no promueve, no apoya no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo», puntualizó Velásquez.

«Esa es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo», subrayó el ministro, añadiendo que «toda la experiencia del pasado tiene que servirnos», haciendo relación a lo que ocurrió con las Convivir, que «luego se fueron transformando en los paramilitares de los años 90».

Velásquez indicó que «una cosa es la colaboración que la ciudadanía debe darle a la fuerza pública para que esta actúe y otra cosa es la organización de grupos ciudadanos para enfrentar directamente expresiones delictivas».

Al respecto destacó «demostraciones actuales», referenciando acciones de la fuerza pública que «desdicen afirmaciones de «inactividad e inoperancia de la fuerza pública», reseñando lo que sucedió hace dos o tres días en el Cauca cuando se produjo una invasión de tierras, la cual, subrayó, fue rápidamente atendida por la Policía Nacional y no se logró consolidar esa invasión.

También recordó el caso ayer de un secuestrado que era trasladado al parecer por un grupo armado ilegal y el ejército capturó a cuatro de los integrantes y liberó a la víctima del plagio.

«Lo que tiene que existir es una colaboración ciudadana con la fuerza pública, que por mandato de la Constitución está llamada a reprimir toda manifestación delictiva, sea la única encargada de hacerlo», puntualizó.

El pasado 14 de febrero la Federación Nacional de Ganaderos, desde Valledupar, Cesar, tras advertir que «la criminalidad está totalmente desbordada en el país», anunció como nueva estrategia de seguridad para este año, la creación de los frentes de seguridad.

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera, dijo que la agremiación ponía en marcha esta estrategia para

«obrar en contra del abigeato y de otros delitos que agobian a los productores de este sector de la economía» y añadió que al frente de ella se encuentra el general retirado Fernando Murillo Orrego.

«De la extorsión ni hablar. Es un impuesto oculto y maldito que nunca se fue de las regiones ganaderas, protegido por el silencio a que obliga el miedo a la pérdida del patrimonio, de la libertad o de la vida», señaló.

Estableció que hoy, más de 400 municipios en la extensa ruralidad colombiana, casi la mitad del país, están bajo control territorial de los bandidos, afectando la vida campesina, la producción agropecuaria y la ganadería principalmente.

Atribuyó esta situación «al amparo de la permisividad con el narcotráfico, en lucha por la expansión del control territorial que el Estado ha perdido, dejando a merced de los violentos a millones de compatriotas».

Advirtió que no “inventamos el agua tibia”, pues los Frentes de Seguridad son un programa de la Policía Nacional, basado en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. De hecho, subrayó, existen más de 10.000 Frentes de Seguridad Ciudadana en los barrios de nuestras ciudades y más de 4.000 Frentes de Seguridad Empresarial.

«Ahora, ¿para qué? Para recuperar el territorio, porque ¡el territorio no puede ser de los bandidos!; para construir un “Tejido Solidario de Protección” que actúe como muro de contención contra la delincuencia y derrote el miedo a punta de solidaridad y colaboración con la Fuerza Pública y las autoridades, porque no hay peor consejero que el miedo, que trazó el camino de experiencias pasadas que el país no quiere volver a transitar. Y el gran para qué: la gente; para devolverle la paz y las posibilidades de progreso», puntualizó.

Explicó que habrá una “articulación virtuosa” con la Fuerza Pública y las autoridades, «con sus altas instancias, por supuesto, pero más importante aún, con quienes están en los territorios, con quienes podemos establecer una relación de cercanía, con el teniente a cargo del Comando Municipal, con el alcalde, el fiscal, el juez y el personero».

Añadió que los Frentes van más allá de los afiliados a un comité de ganaderos. «Su mayor valor es ponerlos al servicio de todos y, principalmente, del pequeño ganadero, para quien lo poco que le pueda arrebatar la violencia puede ser todo».

Finalmente indicó que «la colaboración pacífica y desarmada con las autoridades es uno de los fundamentos de la estrategia, pero el esencial es la solidaridad, porque la solidaridad hace fluir la unión gremial ganadera; porque la unión solidaria y pacífica… disuade a los violentos».