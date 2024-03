Música, deportes, teatro y más planes para gozar del 2 al 7 de marzo en Bogotá

Encuentro de lectura, Escuela de la Bicicleta, sesiones de alfabetización, historia del rock en Bogotá, Ensamble Barroco, y más actividades, para que todas y todos disfrutemos de la cultura y el deporte que nos ofrece Bogotá.

Son estos y muchos más eventos con los que puedes agendarte a lo largo de la ciudad. No te pierdas otros más en Agenda Bogotá.

«Una idea descabellada» Historia del rock en Bogotá

BibloRed te invita a una nueva presentación que contará con la participación del musicólogo Néstor Dueñas Torres y los autores del libro: Umberto Pérez y Luis Daniel Vega.

Día: sábado 2 de marzo

Independencia Grita, Carrera 17 # 66 – 15

5:00 p.m.

5:00 p.m. Entrada libre.

Encuentro de lectura en la FUGA

El sábado 2 de marzo de 12:00 m. a 2:00 p.m. en las salas de exposiciones de la FUGA tendremos un encuentro de lectura con Fernando Pertuz sobre el proceso de SENTIdos COMUNes. Un espacio donde el arte colectivo, colaborativo y participativo invita a que las y los asistentes sean parte de esta propuesta.

Día: sábado 2 de marzo

Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Cra. 3 # 10 – 27)

desde 12:00 m. a 2:00 p.m.

desde 12:00 m. a 2:00 p.m. Entrada libre.

Creación de solos

Descubre y explora desde la improvisación. Este taller se plantea como un espacio de investigación activa donde se permite a cada individuo descubrir y explorar sus intereses personales bajo la idea de la creación de un solo. Se compartirán herramientas de improvisación con el objetivo de que cada participante encuentre sus pulsos, recursos internos y maneras particulares de pensar y moverse.

Ideas como la musicalidad, narrativas personales, efectos y relación con el espacio, entre otros, serán los ejes centrales. Dirigido a bailarines profesionales y personas con experiencia mínima en danza que estén interesadas en la creación y la improvisación.

El laboratorio estará disponible los días 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21 y 22 de marzo, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: La Casona de la Danza – Carrera 1 No. 17 – 01

de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Entrada con inscripción previa aquí.

¡Descubre la exposición «El caminante y defensor de los cerros»!

La exposición «El caminante y defensor de los cerros», diseñada por el colectivo Amigos de la Montaña, con apoyo del Museo de Bogotá, llega al Sendero de Monserrate con una experiencia artística en medio de la naturaleza para explorar las diversas manifestaciones y reflexiones presentadas en ella.

Te invitamos a conocer la exposición y conversar sobre la importancia ecosistémica, biológica y social de los cerros orientales.

¡Una oportunidad para conectar ideas sobre la Bogotá que queremos construir a partir de nuestra relación con la Cordillera Oriental!

Días: 2 al 31 de marzo

5:00 a. m. a la 1:00 p.m.

Sendero de Monserrate

Sendero de Monserrate Entrada libre

Chirlobirlo

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes, desde su Programa Nidos trae esta bonita experiencia artística para niñas y niños de la localidad de Usme.

Las y los artistas de Nidos han creado y ambientado un espacio donde dos chirlobirlos usmeños (títeres muy coloridos), invitan a los niños y las niñas a habitar su hogar y a participar en el cuidado de sus polluelos.

En esta experiencia las y los participantes podrán conectar con diferentes materiales e historias propias de su comunidad.

Día: Sábado 2 de marzo

10:00 a.m.

CDC Julio César Sánchez – Calle 91 Sur No. 34

CDC Julio César Sánchez – Calle 91 Sur No. 34 Entrada sin costo.

Caminata ecológica – Parque Ecológico Entrenubes

El domingo 3 de marzo, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., se llevará a cabo una nueva caminata por el aula ambiental del Parque Ecológico Entrenubes, de la localidad de San Cristóbal.

El punto de encuentro será en la entrada administrativa del Parque (carrera 3ra No 50 – 00 Sur), donde se socializarán las recomendaciones y el calentamiento previo a la jornada.

Posteriormente, la caminata avanzará por la ronda de la quebrada La Nutria, lugar donde se destacarán aspectos fundamentales de la fauna, flora, los humedales artificiales, las huertas y se abordará la historia del parque.

Podrán participar las y los niños desde los seis años en adelante. Quienes deseen asistir, deberán inscribirse días antes del evento en la página del IDRD.

Se recomienda el uso de ropa cómoda y calzado para caminatas y llevar agua.

Día: domingo 3 de marzo

De 8:00 a.m. a 11:00 a.m.,

entrada administrativa del Parque (carrera 3ra No 50 – 00 Sur)

entrada administrativa del Parque (carrera 3ra No 50 – 00 Sur) Entrada libre

Ensamble Barroco

El Ensamble Barroco de Bogotá, agrupación colombiana, que se ha dedicado durante una década a estudiar y difundir la música clásica bajo los criterios de la investigación históricamente informada, presenta junto al director y oboista italiano Alfredo Bernardini y a la violista austriaca Danka Nikolic, un concierto que rescata obras de cinco compositores del período barroco: Bach, Händel, Vivaldi, Albinoni y Telemann.

Los instrumentos de la época, como el oboe barroco, el oboe d’amore y la viola d’amore, serán protagonistas.

Día: sábado 2 de marzo

5:00 p.m.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Entrada con boletería

Clases gratuitas para aprender a leer y a escribir

El curso de alfabetización cuenta con 12 sesiones, las primeras dos sesiones se enfocarán en la liberación de tensiones, pues es probable que las personas puedan tener algún tipo de frustración frente a no saber leer o escribir. De este modo, el primer paso es lograr eliminar esos miedos.

Después viene el componente de afianzamiento de la enseñanza concerniente a lo motriz, que va desde cómo acomodar una hoja a saber cómo tomar un lápiz. Superada esta fase, se profundizará en el relacionamiento cognitivo con la memoria, el ojo y el sonido para avanzar en ejercicios de memorización y concentración del sonido, partiendo desde la oralidad, hacia lo escrito.

En la recta final del proceso de alfabetización para leer y escribir se tiene la idea de crear un pequeño libro con el resultado y realizar un recital que esté ligado a este aprendizaje.

Si conoces a alguien que aún no sepa leer o escribir, esta es la oportunidad perfecta para que le compartas esta información y lo invites a que se acerque a la Biblioteca Pública Lago Timiza para que haga parte del proceso.

Días: todos los jueves y viernes hasta el 22 de marzo

10:00 a.m.

Biblioteca Pública Lago Timiza (Carrera 74 No. 42G-52 Sur)

Biblioteca Pública Lago Timiza (Carrera 74 No. 42G-52 Sur) Cupos limitados hasta completar aforo.

Campeonato Nacional de Interligas

Desde este miércoles 28 de febrero y hasta el domingo 3 de marzo, a partir de las 8:00 a.m., se realizará en el Palacio de los Deportes el Campeonato Nacional Interligas e Interclubes de Karate, en las categorías senior, juvenil y preinfantil para las ramas femenina y masculina.

Este certamen será selectivo a los Juegos Bolivarianos de la Juventud, al Campeonato Centroamericano y del Caribe, al Campeonato Suramericano y Campeonato Panamericano. Entrada Libre para todas y todos los amantes de este arte marcial.

Día: desde este miércoles 28 de febrero y hasta el domingo 3 de marzo

desde 8:00 a.m.

Palacio de los Deportes

Palacio de los Deportes Entrada libre

El próximo sábado 2 de marzo, de 8:30 a.m. a 12:00 m., se llevará a cabo en el Parque Santa Isabel (Cra 27 #1C Bis) la inauguración de un nuevo punto de la Escuela de la Bicicleta, en el marco de la estrategia Manzanas del Cuidado.

En esta jornada, las y los asistentes podrán participar de un show de BMX, clases de actividad física musicalizada, muestra artística de danzas y de habilidades en bici. Y por supuesto, clases para aprender a montar en el caballito de acero.

El objetivo de la Escuela de la Bicicleta es promover la actividad física, la recreación y el deporte entre los capitalinos, a través de procesos de enseñanza del uso de la bicicleta impartidos a personas desde los 4 años de edad en adelante.

Día: sábado 2 de marzo

12:00 m.

Parque Santa Isabel (Cra 27 #1C Bis)

Parque Santa Isabel (Cra 27 #1C Bis) Entrada libre

Christian Lindberg en el Auditorio León de Greiff

Este sábado 2 de marzo a las 4:00 p.m., el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia recibe a Christian Lindberg, quien guiará a la Filarmónica de Bogotá en la interpretación de un repertorio más que apropiado para el encuentro entre este ‘showman’ de la música y la Orquesta.

Comenzaremos con “A Night at the Opera”, un diálogo intenso entre el trombón y los demás instrumentos, a partir de los arreglos de Anders Högstedt (1951 – ). Más adelante, Fredy Romero, destacado tubista de nuestra agrupación, será el solista en el “Concierto para tuba y orquesta de cuerdas” del compositor noruego Arild Plau (1920 – 2005). Y para el cierre, continuaremos la celebración de los 200 años del nacimiento de Anton Bruckner (1824-1896) con su “Sinfonía No. 1 en Do Menor”.

Concierto de entrada libre hasta completar aforo.

Día: sábado 2 de marzo

4:00 p.m.

Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia

Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia Entrada libre

