Avanza la instalación de redes en el proyecto de la avenida Ciudad de Cali

Foto: IDU

Hasta el 02 de mayo de 2024, aproximadamente, se realizarán las actividades necesarias para la instalación de la red pluvial de alcantarillado en los dos costados de la avenida Ciudad de Cali, entre carreras 81 y 81h. Durante este periodo habrá cierre parcial del carril central de la calzada occidental y el cierre del carril central de la calzada.

Las obras que hacen parte del proyecto del grupo 1 de la avenida Ciudad de Cali, alimentadora de la Primera Línea del Metro, que se construye entre avenidas Circunvalar del Sur y Bosa, se desarrollarán entre las 06:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Aquí, un mapa de la zona de obra:



Zona de obra.

Se recomienda a la comunidad no ingresar a la zona de trabajo, no romper la malla o las cintas de demarcación dispuestas para la protección de la comunidad, no parquear vehículos en el espacio público o vía.

Igualmente, tener en cuenta esta información y transitar con precaución, en atención a la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.

A peatones, ciclistas y conductores se les recomienda transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta.