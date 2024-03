Premios Oscar 2024: ‘Oppenheimer’, película biográfica sobre el padre de la bomba atómica, la gran ganadora; aquí todos los galardonados

–Foto X Robert Downey Jr., Da’Vine Joy Randolph, Emma Stone, y Cillian Murphy).La 96.ª edición de los Premios Oscar se cumplió este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La cinta sobre el «padre» de la bomba atómica se alzó 7 galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, incluido el de mejor película, mejor dirección para Christopher Nolan, mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

«Creo que todos los que hacemos películas sabemos que uno medio sueña con este momento», dijo Emma Thomas, productora de la cinta y esposa de Nolan, al recibir la estatuilla a mejor película. «Llevo mucho tiempo soñando con este momento, pero parecía tan improbable que ocurriera. Y ahora que estoy aquí y todo se me ha ido de la cabeza», agregó.

Antes, Nolan, quien se consagró como el mejor director de esta gala, celebró el triunfo con un humilde discurso. «No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje (del cine), pero saber que piensan que soy una parte importante significa mucho para mí», afirmó.

También resultó multipremiada «Pobres criaturas» (Poor Things).

Una de las 4 estatuillas con las que se hizo el filme del griego Yorgos Lanthimos fue para Emma Stone como mejor actriz, por encarnar a la protagonista, Bella Baxter.

El Oscar que se llevó Da’Vine Joy Randolph como mejor actriz de reparto fue el único para «Los que se quedan» (The Holdovers), y el de Billie Eislish por su canción What Was I Made For? el único para el gran éxito de taquilla de este año, Barbie.

El conflicto en Gaza se colocó en la 96 edición de los premios Óscar con un discreto pin que Ramy Youssef, actor de la oscarizada Poor Things, explicó en la alfombra roja que representaba a los artistas contra la guerra y demanda un alto el fuego permanente. El pin del grupo Artists4Ceasefire pide también un aumento de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La cantante Billie Eilish y actores como Mahershala Ali, Riz Ahmed o Mark Ruffalo también pidieron un alto el fuego en Gaza con el pin rojo en la solapa sobre el que se mostraba un corazón negro, mientras que otros portaron directamente una bandera palestina en acto de protesta.

Asimismo, el conflicto en Ucrania y la invasión rusa estuvieron presentes en la ceremonia con la entrega del premio al mejor documental para 20 Days in Mariupol, el primer filme ucraniano en llevarse un Óscar. Su director Mstyslav Chernov sostuvo que el objetivo de los documentalistas es asegurarse que la historia «se cuenta como es y que la verdad se impone. La gente de Mariúpol no caerá en el olvido. El cine forma memorias y las memorias forman la historia».

Chernov pidió recordar a las «decenas de miles» de personas ucranianas muertas, detenidas y secuestradas por Rusia, desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022.

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor película:

‘Oppenheimer’.

Mejor actor protagonista:

Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer’.

Mejor dirección:

Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’.

Mejor actriz protagonista:

Emma Stone, por ‘Pobres criaturas’.

El premio al mejor filme internacional:

‘La zona de interés’, de Jonathan Glazer.

En maquillaje y peluquería:

‘Pobres criaturas’.

Mejor diseño de producción:

‘Pobres criaturas’.

Mejor vestuario:

‘Pobres criaturas’.

Mejor largometraje de animación:

‘El chico y la garza’, de Hayao Miyazaki.

Mejor guion original:

Justine Triet y Arthur Harari por ‘Anatomía de una caída’.

Guion adaptado:

Cord Jefferson por ‘American Fiction’.

Mejor actriz de reparto:

Da’Vine Joy Randolph por ‘Los que se quedan’, de Alexander Payne.

Mejor actor de reparto:

Robert Downey Jr., por ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan.

Efectos Especiales:

‘Godzilla: Minus One’.

Mejor corto documental:

‘The Last Repair Shop’, de Kris Bowers y Ben Proudfoot.

Mejor documental:

’20 días en Mariúpol’, de Mstyslav Chernov.

Mejor dirección de fotografía:

Hoyte van Hoytema, por ‘Oppenheimer’.

Mejor montaje:

Jennifer Lame, por ‘Oppenheimer’.

Mejor corto de ficción:

‘La maravillosa historia de Henry Sugar’, de Wes Anderson.

Mejor sonido:

Tarn Willers y Johnnie Burn, por ‘La zona de interés’.

Mejor banda sonora:

Ludwig Göransson, por ‘Oppenheimer’.

Mejor canción:

‘What Was I Made For?’, de ‘Barbie’, interpretada por

Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell.

(Información RT y DW).