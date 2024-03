Por: Carlos Fradique-Mendez

Educación para la vida en familia

Esta es la lección 760 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es LA VERDAD NO SE DEBE OCULTAR

La moda cambia la manera de pensar de las personas y el que se niega a estar a la moda puede ser tildado de retardatario y hasta lo censuran. Los cambios son buenos, si hacen bien a la persona, a la sociedad, al mundo y son malos si perjudican. Los que se apegan a estar a la moda se auto denominan de avanzada y replican que los que se niegan a la moda son palos en la rueda para el avance social.

Algunos de avanzada insisten en que las niñas, niños y adolescentes deben aceptar los siguientes riesgos e hipotecar sus vidas y hasta entregarlas a la muerte. Hacen hasta lo imposible por adoctrinarlos. Considero que las siguientes reflexiones son útiles para la familia y la sociedad, que son verdad y que como tal no se deben ocultar.

Veamos la siguiente docena de riesgos.

Creer que el aborto dignifica a la mujer y desechar el embarazo responsable. Optar por estudiar y aprender menos y creer que la superficialidad la suple el profesor Google o sus pares. Creer que durante 50 millones de años hemos estado equivocados al creernos hombres y mujeres desde la concepción y que se cambiar de identidad sexual como de vestuario o zapatos. Creer que el consumo de psico dependientes hacen más inteligente al ser humano y que la deformación en la presentación personal es elegancia. Proclamar que el matrimonio, solemne o consensual, es una forma de esclavitud y que la independencia está el dormir donde le coja la noche y con quien le coja la noche. Hacer primar la supuesta libertad individual sobre la progenitura responsable. Dicen los hijos no me atan y son una carga y puede deshacerme de ellos cuando a bien tenga. Venerar el libertinaje porque a nadie debo obedecer y porque soy el rey de mi existencia. Rey para deformarme. Convivir con el desorden, porque el orden, la disciplina, la observancia de normas son contrarias al libre desarrollo de mi personalidad. Rechazar la familia porque es un engendro cavernario. Eso de la familia, de los lazos de familia es para los animales. Vituperar la patria porque somos personas del mundo y nada nos arraiga. Defender las vías de hecho, porque el derecho es creación de los ricos despreciables, de los explotadores de los proletarios. Honrar lo feo y hasta lo ridículo en todas la vestimentas y las artes, porque lo convencional es aburrido, jarto, esclavizante.

Dejo estas reflexiones a su amable consideración y agradezco que no me den látigo si no las comparten. Yo tampoco doy látigo a quienes no aceptan mis creencias y cultura.

Su amigo, abogado y profesor Carlos Fradique-Méndez

Twitter: @fracar_sr