Muhammad, un robot humanoide controlado por IA, toca el trasero a una reportera (VIDEO)

–(Captura de video). El primer robot humanoide controlado por inteligencia Artificial (IA) de Arabia Saudita tocó de forma inapropiada a una reportera durante una presentación de la empresa saudí de robótica QSS en el festival tecnológico DeepFest, que se celebró la semana pasada en la ciudad de Riad.

El robot, llamado Muhammad, fue descrito como un proyecto del país árabe para destacar sus logros en el campo de la IA. Durante su presentación, Rawya Kassem, reportera de Al Arabiya se puso delante del robot mientras hablaba al público.

Imágenes del evento muestran cómo Muhammad extiende su mano para, aparentemente, tocarle el trasero a Kassem, quien inmediatamente levanta su mano abierta hacia el robot y se aleja momentáneamente antes de seguir hablando.

Saudi Arabia’s first male robot inappropriately touches a female reporter at DeepFest in Riyadh. pic.twitter.com/nJIy7lMz7N

— AI KATANA (@ai_katana) March 8, 2024