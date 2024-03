Mueren por lo menos 60 migrantes en naufragio en el Mediterráneo; llevaban una semana a la deriva tras partirse la embarcación

–(Foto sobrevivientes rescatados). Al menos 60 migrantes, entre ellos varias mujeres y un niño, fallecieron en un naufragio ocurrido en el Mediterráneo central, según los sobrevivientes rescatados en las últimas horas por el Ocean Viking, la nave humanitaria de SOS Mediterranée.

El Ocean Viking rescató este miércoles a 25 sobrevivientes, dos de los cuales fueron evacuados de urgencia a Sicilia (sur de Italia) debido a su «estado crítico», explicó la organización en redes sociales.

Todos ellos se encuentran en una situación de «extrema vulnerabilidad física y mental», después de que el bote en el que viajaban, que partió de la localidad libia de Zauiya, pasara cerca de una semana a la deriva en el mar antes de ser auxiliada.

El motor de la embarcación «se rompió 3 días después (de su partida), dejando su barco perdido a la deriva sin agua ni comida durante días», precisó SOS Mediterranée.

————-

The #OceanViking team evacuated 25 people from a drifting rubber boat spotted via binoculars in the Libyan SRR. A medical mass casualty plan had to be initiated, to care for the survivors found in extreme vulnerable physical and mental health. (1/2) pic.twitter.com/vRMrV3q5Rg

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) March 13, 2024