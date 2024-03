Petro exhorta a comunidades indígenas a una Minga en defensa de las reformas y para construir el poder popular

–Un llamado a los asistentes a la “Minga por las Transformaciones para la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz”, para que se promueva una gran movilización nacional en defensa de las reformas que ha promovido su Gobierno y para las cuales fue elegido.

El mandatario propuso que dicha movilización tenga como epicentro el suroccidente de Colombia y más particularmente el Monumento de la Resistencia, en Cali, símbolo de la organización juvenil durante el estallido social de 2021.

Ante los ataques que ha vivido su Gobierno, desde diferentes ámbitos, la llamada del Presidente fue al apoyo popular.

“El método es organizarnos desde aquí, ante este monumento de los jóvenes. No es por sus colores y su forma; es porque simboliza para toda Colombia la resistencia”, enfatizó el mandatario.

El Presidente le solicitó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, declararlo, por su significado histórico, ‘Monumento Nacional’.

“Nosotros nacimos de esta plaza y de ese monumento”, aseguró el jefe del Estado, al referirse a quienes alimentaron el espíritu de cambio en el país, que lo llevó a la Presidencia de la República en 2022.

“Aquí también hay una historia, una sensibilidad”, aseguró.

“Les propongo entonces una inmensa movilización en el Suroccidente de Colombia. Con todos y todas organizando esas coordinadoras populares municipales, el poder popular. Mostrémosle a Colombia cómo es el poder popular, cómo es que se construye la paz, la democracia, y cómo es que se construye la historia de Colombia”, expresó el mandatario frente a los miembros de la Minga Indígena en Cali.

Los que se oponen a ese poder popular, indicó el presidente, quieren que, “si hay un golpe, el pueblo no salga a las calles y se quede en la casa”.

“Va a llegar un momento en donde intenten atentar contra el voto popular y ahí hay que salir. Y no es solo el Suroccidente, ahí es todo el país entero. No a defender el barrio, como hicieron hace dos años. Ahí es a rodear el poder. A tener el poder popular en paz y en democracia, pero con la contundencia de millones de colombianos y colombianas”.

Insistió en que el Gobierno y el pueblo respetan a la justicia, al Congreso de la República y a los demás poderes, pero esos poderes deben respetar el voto popular.

“Eso es lo que están buscando y no podemos permitir. Porque lo que quieren es acabar con este momento histórico, igual que quieren acabar con ese monumento”, aseveró, frente al Monumento de la Resistencia.

El mandatario sostuvo que defender “este momento histórico pasa por la más amplia, movilización del pueblo en todas los calles, lugares, veredas y pueblos de Colombia”.

También hizo la invitación a convocar a esta gran movilización frente a los actores armados y otras fuerzas que no quieren la paz en Colombia.

“Son tiranías, degradaciones sobre el pueblo, que no permiten organizarse libremente, no permitirle unirse libremente, que en libertad tome decisiones, allá en su caserío, en ese lugar del Pacífico, allá en la montaña, allá junto al volcán, aquí en la gran ciudad. Por tanto, si queremos la paz, empecemos en esta región del Suroccidente constituyendo el poder popular. Las fuerzas están organizadas, mejor que en cualquier lugar del país”.

Esta suma de fuerzas evitará que la violencia se mantenga “entre el pueblo mismo, entre la gente misma del pueblo, entre indígenas y negros, metidos en organizaciones que no están colocando la voluntad popular al frente, sino los negocios y eso tiene que acabar”.

“La paz en realidad es la transformación del territorio, se hace es con el pueblo. La paz se hace constituyendo el poder popular en el territorio”, enfatizó.

Ese poder popular significa que “el que decide es el pueblo y se hace a través de instrumentos, de asambleas populares en los municipios, en la vereda, en el departamento, aquí a este punto de la participación, yo les digo que sí, que construyamos el poder popular en el Suroccidente de Colombia.

El método para organizar esa movilización es la paz, no la violencia, subrayó.

“Me comprometo y comprometámonos como fuerzas sociales a organizar en todo el Suroccidente las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y a invitar al país a movilizar a la población, no 10.000, 100.000, 200.000, 500.000 seres humanos del Suroccidente de Colombia para pedirle a Colombia toda la gran movilización que permita que el cambio sea posible”, concluyó.

“La primera línea del cambio es la paz”

El mandatario se refirió a las primeras líneas que, en Colombia como en otros países, se organizan para defender las manifestaciones de las violencias policiacas. “La primera línea del cambio es la democracia, es la mujer, es el negro y la negra, es el indígena, es la juventud”, afirmó.

La movilización, dijo el Presidente, debe ser pacífica, democrática y popular.

“Este momento histórico pasa por la más amplia movilización del pueblo, en todas las calles, los lugares, las veredas y los pueblos de Colombia, porque lo que quieren es acabar con este momento histórico, igual que quieren acabar con ese monumento. Quieren borrarnos de la historia nacional”.

“La Paz se hace constituyendo el Poder Popular en el territorio. El que decide es el pueblo y se hace a través de asambleas populares”, aseguró.

Gobierno no permitirá que los fusiles acallen movilizaciones pacíficas

El Presidente también se refirió, desde allí, a las represiones policiales que tuvieron lugar durante las manifestaciones del 8 de marzo, en Medellín y Bogotá, y advirtió que en su gobierno no permitirá que los fusiles acallen y repriman movilizaciones pacíficas.

“Al pueblo no se le golpea porque algún politiquero se sacia en sus placeres internos, pensando que gobernar es golpear a las mujeres, al pueblo; eso no va en mi gobierno y eso va a tener un proceso y una responsabilidad pública. En mi gobierno los fusiles no van contra el pueblo. Apoyan la Constitución, la democracia y la paz, y es lo que queremos construir en Colombia”, concluyó.