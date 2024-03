Secretaría de Movilidad refuerza controles de velocidad en principales corredores

Foto: Secretaría de Movilidad.

Con el propósito de reducir la siniestralidad en Bogotá y proteger la vida en la vías, este año la Secretaría Distrital de Movilidad viene realizando operativos de control al exceso de velocidad, así como de embriaguez, en particular en vías principales y sitios de alta siniestralidad.

Precisamente, y para proteger la vida y promover una movilidad segura, es que este año la entidad refuerza estas acciones y espera realizar 3.900 controles adicionales de velocidad, con el objetivo de que la ciudadanía respete las normas de tránsito, conduzca con precaución y así se reduzca el riesgo de un siniestro vial. Con corte al 12 de marzo, se han realizado 800 controles de velocidad e impuesto 3.640 comparendos por esta misma infracción.

Con respecto a los controles por embriaguez, la Secretaría de Movilidad en articulación con la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, están implementando pruebas aleatorias de tamizaje en los diferentes tipos de control que se hacen en la ciudad. Estas medidas buscan identificar a usuarios viales que conducen bajo la influencia del alcohol, poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás. Con corte al día 12 de marzo, se han realizado 102 controles, dejando como resultado 406 órdenes de comparendo.

Estos operativos de control hacen parte de las estrategias del Plan Distrital de Seguridad Vial 2023-2032, el cual busca reducir los siniestros en el tránsito, alineándose con objetivos internacionales y nacionales de seguridad vial.

Esta medida es considerada como una herramienta de disuasión para el cumplimiento de las normas de tránsito y de prevención de siniestros viales, esto teniendo en cuenta que de acuerdo con cifras preliminares, en lo corrido de 2024 (con corte a 5 de marzo), en Bogotá se han registrado 105 fatalidades por siniestros viales, siendo los usuarios de moto y peatones los actores viales con mayor número de muertes en el tránsito.

En el análisis de siniestralidad vial de los dos primeros meses de 2024, se ha identificado que el 39 % de las personas fallecidas tenían entre 18 y 34 años de edad y los días viernes y sábados, en los horarios de 9:00 p.m. a 12:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., los que más registran siniestros con fatalidades en el tránsito.

Las interacciones más críticas para este 2024 han sido: