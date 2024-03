Petro acusa a opositores de Constituyente de ser «amantes de la gobernanza militar y del régimen de corrupción»

–Para sincerar el debate: muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales, no lo hacen porque sean amantes de la constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución, se impuso de facto en el país.

Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro en una nueva defensa sobre la propuesta en su cuenta en la red social X, desde la ciudad de Montería donde lideró este martes un Consejo de Ministros en el que participaron también mandatarios locales y departamentales de Córdoba.

Petro también volvió a replicar al presidente del Senado Iván Name, por «insinuar que usaríamos la fuerza pública para cerrar el congreso y convocar la asamblea constituyente».

Petro asegura que el congresista, se equivoca de manera grave en dos aspectos:

1. Antes de la asamblea o decisión constituyente hay un proceso constituyente que se expresa en la.movilización y deliberación de la ciudadanía de Colombia y,

2. El Congreso citará la constituyente o la decisión constituyente de la ciudadanía en el momento apropiado.

Este comentario lo cerro diciendo: «El prejuicio está desatando la histeria en quienes creen que no es democracia convocar al pueblo a decidir sobre «lo fundamental» en Colombia».

Luego de su comentario «para sincerar el debate», el presidente Gustavo Petro, hizo también la siguiente reseña:

-La constitución del 91 es el fruto del acuerdo de paz del estado y el M19, y de una profunda crisis nacional protagonizada por la acción terrorista de la mafia contra la sociedad colombiana y el estado.

Nosotros. ganamos las elecciones de constituyente y somos protagonistas de primera linea de su construcción. Fue Antonio Navarro quien dirigió ese proceso despues del asesinato de Carlos Pizarro.

Nosotros, el M19, después de la lucha armada fracasada del dirigente liberal Rafael Uribe Uribe, y de las reformas liberales de Pumarejo y Lleras, logramos derogar por completo la constitución de 1886 una constitución autoritaria y premoderna, una lucha de un siglo del liberalismo de izquierda y del progresismo que nacía por fin tuvo éxito en 1991.

Aunque no les guste a muchos, con otras fuerzas democráticas el M19 derogó la constitución de 1886.

Lo que he propuesto no es reemplazar esa constitución que hicimos. Las constituyentes no siempre derogan, sino recuperan lo contrarreformado y añaden lo que por su tiempo una constitución no pudo declarar.

En este caso, insisto, la constitución del 91 no ha sido aplicada porque fue reemplazada de inmediato por un régimen de facto: la gobernanza paramilitar o el régimen de corrupción como lo llamaba Alvaro Gómez.

Ese régimen dejó 100.000 colombianos asesinados y las mafias tomaron secciones estratégicas del estado.

Es la hora de cambiar eso de recuperar las instituciones para la ciudadanía y de garantizar los aspectos fundamentales que durante 33 años no se han podido implementar.

De otro lado, el jefe del Estado trinó: