Petro insiste en la Constituyente: «Es el camino; nos vamos por el poder constituyente para ser libres»

–En un discurso en el municipio de Monpox, Bolívar, el presidente Gustavo Petro afirmó este viernes que “la soberanía del pueblo solo se expresa como constituyente, no se expresa de otra manera. Lo demás son reuniones, son charlas, son conferencias, son foros, pero el pueblo constituyente es el que decide y los gobiernos obedecen”.

El presidente Gustavo Petro definió en estos términos los encuentros que ha sostenido con la comunidad durante esta semana, en el marco de las jornadas del Gobierno con el Pueblo Sur del Caribe por la Vidaque lo han llevado a 10 territorios y municipios de esa zona del país.

“Aquí no venimos de oidores. No somos oidores. No somos aristócratas gobernantes”, dijo el jefe del Estado ante más de 2 mil personas reunidas el Centro de Alto Rendimiento de Mompox, a donde se declaró como la cabeza de un gobierno que obedece a un “pueblo soberano”.

En este colonial municipio bolivarense definió los territorios de Tierralta (Córdoba), Hacienda Simba (Sucre), Palmitos (Sucre) o San Onofre (Sucre), como los “corazones de la lucha social contemporánea”.

Pero destacó que hay otros puntos del país en donde “están los corazones de la patria, que también son corazones de la lucha social, y Mompox es un corazón de la patria”.

Enfatizó que no hay sociedad moderna en el mundo que no mantenga vivo los corazones de la patria de su historia.

“Las culturas modernas no olvidan los corazones, porque es como quitar las raíces” y Mompox “es una de nuestras raíces”, dijo.

Y añadió que es en estos lugares “donde se constituye el pueblo, cuando el gobierno obedece con el pueblo soberano y la constituyente es el camino”.

El presidente Petro invito a los momposinos y a toda la ciudadanía del sur del Caribe a “una nueva jornada por la libertad. Y no nos vamos por las armas, a ver qué pasa. Nos vamos por el poder constituyente para ser libres”.

Y enfatizó que el poder constituyente “es para tener un pueblo soberano y una democracia es un pueblo soberano.