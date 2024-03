Petro ordena a Fuerzas Militares capturar a alias Ivan Mordisco: «Lo quiero vivo, no me lo maten para que vaya a la cárcel y diga la verdad»

–Desde el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, el Presidente Gustavo Petro impartió la orden peretentoria a las Fuerzas Militares de que capturen al cabecilla de las disidencias de las Farc alias Iván Mordisco.

Eso sí, hizo una clara advertencia: “Quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten, para que vaya a la cárcel y diga la verdad».

Las precisiones las hizo el mandatario en el marco del Gobierno con el Pueblo Sur del Caribe por la Vida, tras hacer alusión a las afirmaciones que hizo el cabecilla del llamado estado mayor central de las Farc en la red X, de que supuestamente habría apoyado su campaña presidencial.

Esto fue lo que escribió Iván Mordisco:

“@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz,

hoy impulsa la guerra y el capitalismo”.

Petro dijo que lo metieron en un escándalo “cuando, ni de chiquito, me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamientos».

Y añadió: “Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación».

#Atención | El Presidente @petrogustavo en San Onofre, Sucre, se refirió al supuesto mensaje de Iván Mordisco y solicitó a las @FuerzasMilCol que lo cojan vivo, que "no lo maten por ahí", porque debe conocerse la verdad. Además el mandatario añadió que: "ni de chiquito me quise…

De otro lado, el Presidente Gustavo Petro notificó que si el clan del golfo quiere negociar con el Gobierno Nacional, deberá hacerlo sin un gramo de cocaína, sin extorsiones y sin migrantes estafados.

Además, resaltó el papel de la nueva Fiscal de la Nación en esta negociación. «Espero que se convierta en la fuerza de la justicia contra la impunidad en Colombia. Este es el camino hacia la Paz, que se conozca la verdad», precisó el jefe del Estado.

El presidente denunció que hay informes sobre que los radares se apagan cuando pasan avionetas o lanchas cargadas de cocaína y “después se prende el radar y nadie vio nada. El Estado mismo es cómplice del traqueteo».

De inmediato, impartió la orden a la Armada Nacional: “Los radares no se pueden apagar. ¡Ojo! Y garantícenme que en todas estas playas o costa tengamos una permanente vigilancia de radares desde la frontera con Panamá, por donde está saliendo mucha (cocaína) hasta, por lo menos, Cartagena. De ahí pa’lante veremos qué pasa».

“Esa es una orden. ¿Por qué? Porque la política de seguridad del Gobierno del Cambio no es fumigar campesinos y no es raquetear peladitos y peladitas en los barrios populares a ver si les encuentran un alijo y llenar las cárceles con eso, mientras el narcotraficante se está abrazando con el senador», aseguró.

Manifestó que eso no puede ser, porque los golpes son contra los narcotraficantes, “es sobre su riqueza, que es la cocaína, no la hoja de coca. Vaya confusión la que hicieron para engañar al pueblo».

“Entonces, es al narcotráfico, al capo y a la cocaína por toneladas; no al muchacho del barrio, ese no tiene la culpa, él es una víctima, el victimario es una alianza entre el narcotráfico y sectores del Estado. Aquí no puede salir un kilo más de cocaína», puntualizó el jefe del Estado.