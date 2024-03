En Semana Santa mucho teatro y más eventos imperdibles hasta el 31 de marzo

Festivales, conciertos, obras de teatro, actividades recreativas y más eventos para que todas y todos disfrutemos de la cultura y el deporte que nos ofrece Bogotá en Semana Santa.

¡Te esperamos desde el 22 de marzo hasta el 31 de marzo! Hay muchos eventos gratuitos y con boletería.

El pasado 17 de marzo se cumplieron 104 años del natalicio de este importante autor para la literatura colombiana. Su obra continúa teniendo un eco constante en museos, colegios, universidades y, por supuesto, bibliotecas.

Por eso, la que lleva su nombre, la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal, ofrecerá este 22 de marzo, de 9:00 a.m. a 6:40 p.m., una amplia programación para toda la familia.

Día: 22 de marzo

22 de marzo Lugar: Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal-Avenida Ciudad de Cali #6c-09

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal-Avenida Ciudad de Cali #6c-09 Hora: de 9:00 a.m. a 6:40 p.m.

de 9:00 a.m. a 6:40 p.m. Entrada gratuita

Esquina Latina – ‘Juego de damas’

Dos parejas heterosexuales de clase media procuran su ascenso económico. Su vida y ascenso social transcurre en medio de las turbulencias de las relaciones sociales, en el contexto de la sociedad actual, donde los principios y valores son subyugados por la ética banal de la satisfacción inmediata, del consumismo hedónico, en un juicio de valores donde todo vale y el fin justifica los medios.

Mientras cosechan su ascenso económico se derrumban sus relaciones afectivas hasta la ruptura total.

Día: 23 de marzo

23 de marzo Lugar: Teatro Estudio – Avenida Calle 170 No. 67-51

Teatro Estudio – Avenida Calle 170 No. 67-51 Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Compra tus entradas aquí.

El encanto de nuestra historia: La Bogotá comunitaria

Disfruta de este espacio de diálogo y creación en el que los y las personas mayores son protagonistas.

A partir de su saber, anécdotas y opiniones, los asistentes participarán en una serie de experiencias de lectura, escritura y creación plástica que busca empoderarlos como legítimos protagonistas de la cultura y proporcionar un espacio de escucha, reflexión y amplificación de sus valiosas voces.

Día: 27 de marzo

27 de marzo Lugar: Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo (Calle 170 #67-51)

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo (Calle 170 #67-51) Hora: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Entrada gratuita

Caminata Estadio El Campín

El punto de encuentro será por la puerta norte del estadio, donde los asistentes recibirán las indicaciones de la ruta, recomendaciones y una sesión de calentamiento. Posteriormente, se ingresará al escenario para recorrer diferentes puntos de carácter histórico, cultural y deportivo, y descubrir las características de este emblemático lugar.

Podrán participar niños desde 1 año en adelante. Quienes deseen asistir, deberán inscribirse previamente en la página del IDRD. Se recomienda el uso de ropa cómoda, calzado para caminatas y llevar agua.

Día: 24 de marzo

24 de marzo Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín (Carrera 30 con Calle 57)

Estadio Nemesio Camacho El Campín (Carrera 30 con Calle 57) Hora: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Entrada gratuita con inscripción previa.

Partitura Semana Mayor: «Stabat Mater» de Antonín Dvo?ák

“Stabat Mater” fue la primera creación de Antonín Dvo?ák (1841 – 1904) vinculada con temáticas religiosas y su proceso de composición comenzó en septiembre de 1875, justo después de la muerte de Josefa, la hija recién nacida del célebre autor checo. La versión orquestal de esta obra, originalmente concebida para cuatro solistas, coro y piano, se estrenó en diciembre de 1880 en un memorable concierto en Praga.

Durante los días de la Semana Mayor, la Filarmónica de Bogotá seleccionó esta partitura para realizar un montaje musical imperdible en el que participa la orquesta, dirigida por Joachim Gustafsson; el Coro Filarmónico Juvenil, a cargo de Johanna Molano, y cuatro destacadas voces colombianas: Vanesa Rose (soprano), Juana Monsalve (mezzosoprano), Javier Felipe Cevallos Acero (tenor) y Camilo Mendoza (barítono).

Conoce la programación:

Lunes 25 de marzo (4:00 p.m.)

Lugar: Auditorio Fabio Lozano (Universidad Jorge Tadeo Lozano)

Auditorio Fabio Lozano (Universidad Jorge Tadeo Lozano) Ingreso con boletería

Martes 26 de marzo (6:30 p.m.)

Lugar: Catedral San Juan Bautista

Catedral San Juan Bautista Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 27 de marzo (3:00 p.m.)

Lugar: Catedral Primada de Colombia

Catedral Primada de Colombia Entrada libre hasta completar aforo

Del 22 al 30 de marzo, la Cinemateca de Bogotá tiene preparada para la Semana Santa una agenda de actividades para niñas, niños y jóvenes. Vacaciones Recreativas es una iniciativa que tiene como misión promover y aprovechar el uso del tiempo libre, en alternancia con los deberes escolares.

Este espacio permitirá que los más jóvenes puedan aprender, disfrutar y crear mundos de fantasía por medio de experiencias sonoras y visuales. De esta manera, podrán acercarse a un mundo mágico y lleno de posibilidades que ofrece el cine y las artes audiovisuales.

Día: del 22 de marzo al 30 de marzo

del 22 de marzo al 30 de marzo Lugar: Cinemateca de Bogotá

Cinemateca de Bogotá Hora: Varios horarios

Varios horarios Entrada gratuita con inscripción previa.

Estreno mundial de Zumaqué con Santiago Cañón-Valencia

Francisco Zumaqué (1945-) comenzó a escribir su “Toccata rústica para cobres y percusión” a finales de la década del 70, en Nueva York, y su proceso creativo culminó en marzo de 2024 en la capital colombiana. La Filarmónica de Bogotá, con la guía de Guerassim Voronkov, como director invitado, estrenará para el mundo esta pieza inspirada en los ritos de diferentes culturas buscando respuestas a incógnitas humanas.

Más adelante, Santiago Cañón-Valencia desafiará la complejidad del “Concierto para violonchelo y orquesta”, de Édouard Lalo (1823-1892), y demostrará una vez más las razones por las que es considerado uno de los músicos colombianos más importantes de su generación. El cierre será especial: la “Sinfonía No. 3” de Robert Schumann (1810-1856), conocida también como “Renana”.

Día: sábado 23 de marzo

sábado 23 de marzo Lugar: Auditorio León de Greiff (Universidad Nacional de Colombia).

Auditorio León de Greiff (Universidad Nacional de Colombia). Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Entrada libre hasta completar aforo.

Festival de Teatro Alternativo 2024

Para los amantes de las artes escénicas llega a Bogotá la IV edición del Festival de Teatro Alternativo Festa con 58 obras de teatro, danza y performance, de agrupaciones distritales, nacionales e internacionales, en 12 escenarios en diferentes localidades de la ciudad.

La fiesta teatral se llevará a cabo del 22 al 31 de marzo y empatará su programación el día 27, con el Día Internacional del Teatro.

Uno de los principales logros del FESTA es la democratización y acceso a las artes escénicas, generando nuevos públicos y promoviendo la dramaturgia nacional y los grupos regionales. Este enfoque ha sido respaldado y reconocido por el sector teatral.

Días: del 22 al 31 de marzo

del 22 al 31 de marzo Lugar: Varios teatros

Varios teatros Hora: Varios horarios

Varios horarios Entrada con boletería

El Planetario de Bogotá te ofrece tres rutas que te llevarán a explorar el universo, la vida y las leyendas; así mismo, habrá shows láser como Fantasía Musical del 23 al 31 de marzo 11:00 a.m. ColdPlay: 24 y 31 de marzo 7:00pm The Beatles: 24 de marzo 4:00p.m., entre muchas otras que no te puedes perder.

Además, el sábado 30 de marzo, se realizará la primera edición del tradicional Planetario Nocturno 2024, un encuentro que ofrece múltiples actividades para el disfrute de toda la familia. Estas actividades iniciarán a las 3:00 p.m.

Días: del 23 al 30 de marzo

del 23 al 30 de marzo Lugar: Planetario de Bogotá

Planetario de Bogotá Hora: Varios horarios

Varios horarios Entrada con boletería

Fiestibienal tiene a Bogotá en tablas con las artes escénicas. Este 2024 regresa como un gran escenario de integración y encuentro entre varias generaciones de artistas que, desde su trabajo como creadores, están consolidando un movimiento teatral cada vez más visible, creativo y reconocido en América Latina y el mundo.

Este evento contará con 150 funciones, 91 grupos, 34 salas y 332 artistas que se tomarán Bogotá hasta el 27 de marzo en su cuarta edición, organizada por Ditirambo Teatro, en conmemoración de sus 35 años de trabajo por la cultura.

Días: del 22 al 27 de marzo

del 22 al 27 de marzo Lugar: Varias salas de teatro

Varias salas de teatro Hora: Varios horarios

Varios horarios Entrada con boletería

Teatrova presenta Aluci-nación

Aluci-nación es una obra de género poético festivo, una sátira política grandilocuente que muestra un mundo al revés, donde la anarquía y el desorden se convierten en razones de Estado. La rumba y el jolgorio se muestran como las principales virtudes ciudadanas en esta sociedad caótica que marcha por un camino diferente al de la ley y las buenas costumbres, creando una visión utópica donde la autoridad y el desorden se combinan en una fiesta permanente.

La guerra y la paz son tendencias antagónicas, pero como se trata del mundo al revés, el gobernante de turno es partidario de una paz absoluta, cueste lo que cueste. Este juego caprichoso coloca al público en una tierra de nadie, de modo que sea cada espectador el encargado de intuir hacia donde se disparan esos dardos satíricos.

Teatrova plantea la diversión como el objetivo fundamental del teatro y por eso se apoya en disfraces, canciones, versos y burlas de toda clase frente a la política, el sexo, las leyes, la guerra y la paz, para mostrar una vez más que el humor es el mejor antídoto contra la angustia y el temor, que generan las tensiones de un mundo tan complejo como el que vivimos.

Esta función hace parte de Festibienal 2024.

Días: 23 de marzo

23 de marzo Lugar: Teatro Casa Teatrova (Calle 24 #4A-16)

Teatro Casa Teatrova (Calle 24 #4A-16) Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Evento con boletería. Adquiérela en la taquilla del teatro.

Celebra esta fecha con diversas actividades de teatro incluyente que trae la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

Disfruta de la obra de teatro musical ‘Estaciones’, el conversatorio sobre el teatro y la inclusión y el cortometraje “Y PUNTO El silencio musical” con el guion y la dirección de Daniel Calderón.

Días: 27 de marzo

27 de marzo Lugar: El Muelle – Calle 10 No. 3-16

El Muelle – Calle 10 No. 3-16 Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Entrada libre hasta completar aforo

Prográmate con ‘Yo soy free’

Sumérgete en el vibrante mundo del freestyle junto a los talentosos artistas del Valle del Cauca en esta emocionante serie.

Desde las calles hasta los escenarios, este docureality captura la esencia de la escena local mientras sigue de cerca la evolución de jóvenes promesas en su búsqueda por convertirse en referentes del freestyle colombiano.

Prepárate para ser testigo de batallas épicas, momentos de inspiración y el ascenso de nuevos talentos en este apasionante viaje a través del arte del freestyle.

Días: del 25 al 29 de marzo

del 25 al 29 de marzo Lugar: Canal Capital

Canal Capital Hora: Lunes a viernes, 5:00 a 5:30 p.m.

Hasta el domingo 24 de marzo, a partir de las 3:00 p.m., el Festival Estéreo Picnic 2024 estará disponible para disfrutar a través de transmisiones en vivo en la página web canalcapital.gov.co, YouTube y Facebook.

Canal Capital, como el medio oficial de los festivales en Bogotá, busca promover y facilitar el acceso a la cultura a todos los habitantes. Con una destacada alineación de artistas internacionales y nacionales, como Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, Proyecto Uno y Fruko y sus Tesos, entre otros, el Festival viene a deleitar a los bogotanos, ya sea en el Parque Simón Bolívar o desde la comodidad del hogar a través de sus pantallas y plataformas.

Días: del 22 al 24 de marzo

del 22 al 24 de marzo Lugar: página web canalcapital.gov.co, YouTube y Facebook.

página web canalcapital.gov.co, YouTube y Facebook. Hora: a partir de las 3:00 p.m.

Organiza: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Horario: Varios horarios

Lugar: Varios lugares de Bogotá