Maduro inscribió candidatura ante el CNE en medio de una marcha popular y denunció un fallido atentado contra su vida

–Tras inscribir su candidatura a la reelección, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a su salida de la sede del Consejo Nacional Electoral, informó que fueron capturados tres sujetos que iban a ejecutar un supuesto atentado contra su vida que se produciría en medio de la marcha que lo acompañó al acto.

“Hoy fueron arrestados, ya declararon y son del partido Vente Venezuela. Fueron capturados hoy en la marcha”, dijo Maduro. Los sujetos fueron capturados con artefactos explosivos que estaban encargados de generar violencia durante la manifestación.

«Ellos -expresó Maduro refiriéndose a la ultraderecha- no han podido ni podrán con nosotros. Ellos son la antipatria, la oligarquía”.

Tras participar en una marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en respaldo a su inscripción para optar a su reelección, el Presidente Nicolás Maduro dijo:

“Estamos listos y prestos para dar las batallas por el futuro. Yo no soy el candidato, no. El candidato eres tu, joven, mujer, estudiante, obrero, e candidato aquí es el pueblo de Venezuela, con su poder y su fuerza (…) Cada uno de ustedes me ha acompañado en estos años duros y difíciles. Cuando me puso Chávez como candidato, con lágrimas juramos vencer y ganamos, no pudieron con nosotros”.

«Solo puedo decir con humildad, que estoy hecho del mismo barro bendito del pueblo y ha sido el pueblo con persistencia y perseverancia mi maestro intelectual mi guía espiritual».

De cara a la batalla electoral de este año 2024: «Estoy en condiciones decirle una cosa, amo infinitamente esta patria y aprendí de niño la cultivar la lealtad por el ser amado y a defenderlo y protegerlo con mi propia vida si fuese necesario».

En un resumen «por cada de las dificultades vividas y superadas en 11 años conduciendo al país», reiteró «ellos los apellidos arrastrados al imperialismo todos ellos lacayos de la derecha son el anti proyecto, son la escaramuza solo tienen intereses personales y económicos para entregar a nuestro país a las garras del imperio norteamericano».

Asimismo, recalcó su reconocimiento a cada de las generaciones que han marcado la vanguardia de la Revolución Bolivariana en el poder político de la nación, las cuales han sido vanguardia y sus momentos precisos de lucha, hasta la actualidad donde instó a la juventud a prepararse para ser el relevo en el futuro, como garantía de mantener en alto las banderas chavistas en la construcción y consolidación de la patria.

?? El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, oficializó este lunes 25 de marzo, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), su postulación a la presidencia de la República, con la que aspira obtener un tercer mandato en las elecciones del venidero 28 de julio. pic.twitter.com/9Aw22U4qlW — Sepa Más (@Sepa_mass) March 25, 2024

A su vez, reconoció que a pesar de las situaciones de agresiones y bloqueo jamás se ha sentido solo, el pueblo se mantenido leal al Comandante Chávez y ante cada agresión han tomado las calles para expresar su apoyo y confianza en su líder Nicolás Maduro, quien obedeció el mandato de Chávez aquel 8 de diciembre de 2012, y la certeza de la sabiduría confían en el conductor de victorias.

Por último, al recordar que este martes se cumplen 30 años de la salida del líder supremo de la Revolución, Hugo Chávez de la cárcel de dignidad ?Yare? esta más vivo que nunca el lema de «La esperanza está en la calle», consigna con la que este próximo 28 de julio irá a elecciones de la mano del pueblo, guiado por el Plan de la Patria de las 7T 2025- 2030. (Información VOA).