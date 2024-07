Reforma a la Salud: Radican en el Senado una ponencia alternativa para rescatar el proyecto virtualmente hundido

–En la Comisión Séptima del Senado fue radicada este martes una ponencia alternativa que busca rescatar el proyecto de reforma a la salud. Según su autor, el senador Fabian Díaz, del Partido Alianza Verde, la ponencia se estructuró con la asesoría de exministros y recoge ideas de otros partidos que al principio habrían firmado el archivo de la iniciativa.

«En la ponencia de Gobierno se restringía el derecho a los ciudadanos y tenía que estar en el punto de atención de salud más cercano a su casa, nosotros lo modificamos y permitimos justamente que los ciudadanos puedan elegir el punto de atención en salud que más les beneficie”, destacó Díaz.

La senadora Martha Peralta Epiayú, de la coalición Pacto Histórico, presidente de la Comisión Séptima, ponente del proyecto original presentado por el Gobierno, que está virtualmente hundida, destacó la radicación de la nueva ponencia y advirtió: «Solo si hay voluntad de parte de los senadores de la comisión tendremos la oportunidad de construir sobre un texto de Reforma a la Salud que proteja los derechos fundamentales, garantice el acceso a la salud y atención a los usuarios de manera oportuna y con calidad. Daremos el debate».

Añadió que “en la recomposición de la Comisión Séptima que es la tarea que me he puesto como presidenta, creo que sí va a ser posible que podamos generar un buen entendimiento entre, tanto los que apoyan y los que no respaldan la reforma a la salud”.

El Partido Liberal, con asiento en la Comisión Séptima, consideró inaudito que como legisladores sean víctimas de acoso, por no estar de acuerdo frente a algo que creen no le sirve al país.

Al respecto y durante la Plenaria del Senado, Miguel Ángel Pinto Hernández, aseguró que “nunca nos llamaron a concertar, a hablar de esto y en manos de estos Senadores que hoy nos pretenden echar la gente encima, dejamos la constancia de nuestras vidas, de los ocho Senadores, en la presencia del señor Ministro de Defensa y el Director Nacional de Policía y la suya Presidente Name, que ha estado presto a colaborar y a defender la Comisión Séptima”.

Para buscar consenso y sacar adelante la reforma de salud presentada por el Gobierno Nacional, en la Comisión Séptima del Senado se han realizado 12 Audiencias Públicas, siete mesas técnicas con integrantes de todos los sectores de la salud y tres sesiones de trabajo con el Ministerio de la cartera.

En el Congreso se presentaron cuatro reformas a la salud: una del Gobierno y las otras del Centro Democrático, Cambio Radical y Movimiento de Pacientes. A estas se suma la propuesta que presentaron, en conjunto, el Partido Liberal, Conservador y de la U, ante el Gobierno.

La plenaria del Senado está citada para el próximo 3 de abril.