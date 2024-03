Increible, pero cierto: Loros pusieron en evidencia la infidelidad de su «ama» y la corroboraron a «viva voz» ante un juez

–Un hombre de Turquía descubrió que su mujer lo estaba engañando, no porque hubiera contratado un detective o que un vecino le dijera. La mala noticia no provino de «fuente humana», como acostumbra a decir la policia colombiana. No. Fue porque dos parlanchinas mascotas denunciaron la infidelidad de la ama de casa.

De acuerdo con Haber, medio informativo turco, de un momento a otro, sus guacamayos -que son familia de los loros y de las cacatúas y como tal tienen la facilidad de aprender a hablar-, empezaron a pronunciar la misma frase, una y otra vez: «Mi marido no está en casa, ven».

Tras escuchar la repetitiva frase, el esposo se convenció de que era engañado por su esposa y decidió acudir a los tribunales para interponer una demanda contra ella.

Este 25 de marzo, las partes involucradas, cuyos nombres no han sido revelados, comparecieron ante un juez en el Palacio de Justicia de Estambul. Pero el hombre, además del abogado, llevó a sus «testigos», esto es, la prueba en sus hombros, que a «viva voz» corroboraron la denuncia.

El abogado del demandante, Avukat Ted Buckland, tomó una fotografía de su cliente mientras se dirigían a la audiencia en el juzgado. El hombre está de espaldas y lleva consigo a sus dos loros, ‘testigos’ de la infidelidad de su mujer. De hecho, con estos testigos tiene ganada la querella judicial.

Bir adam, «kocam evde yok gel» cümlesini tekrarlayan papa?anlar? sayesinde e?inin kendisini aldatt???n? ö?rendi. ?? Olay üzerine aç?lan dava kapsam?nda tan?klar, bugün hakim kar??s?na ç?kt?. pic.twitter.com/p6bT77agAv — Haber (@Haber) March 25, 2024

