Petro: «Milei busca destruir o aplazar el proyecto de la integración latinoamericana»

–El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que, en su opinión, el mandatario argentino, Javier Milei, «busca destruir, o al menos aplazar, el proyecto de la integración latinoamericana».

El mandatario colombiano también agradeció a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su apoyo en la confrontación con Milei.

«Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado; su tesis en el mundo que ha visto hoy como el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática, y a ponernos al borde como especie, de la extinción, no es acertada», consideró el mandatario colombiano.

Sin embargo, advirtió que «el pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir», y puntualizó: «Nosotros a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad, en la diversidad, de América Latina y el Caribe».

Gracias Andres Manuel @lopezobrador_ creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso… https://t.co/dHOcE19hUC — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2024



El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, es de la opinión de que el presidente Javier Milei debe disculparse tanto con el Gobierno como con el pueblo colombiano tras haber tachado al presidente Gustavo Petro de «asesino terrorista».

«Él le debe una excusa al pueblo colombiano, pero también al pueblo argentino. Esto no es algo contra el pueblo argentino, al que valoramos y creemos que merece mucho más que una persona que utilice ese lenguaje», sostuvo el funcionario este jueves en entrevista concedida a Caracol Radio.

Al ser preguntado sobre si el ‘impasse’ derivaría en el deterioro de las relaciones bilaterales, Velasco expresó que aspiraba que no y recalcó que «el problema no es con el pueblo argentino» sino con la actitud chabacana de su presidente, que ofende al pueblo colombiano y que le debe una explicación a su propio pueblo. «Uno no puede ir por el mundo con este tipo de actitud y señalamientos con quien representa la unidad del Estado, la unidad del pueblo de otro país».

Al hacerse públicos los insultos, Bogotá advirtió que tomaría medidas y poco después anunció que le dio 72 horas a diplomáticos de la Embajada de Argentina para abandonar el territorio colombiano, al considerar que las expresiones de Milei socavaron la confianza mutua y ofendieron «la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática».

Frente a esto, Buenos Aires respondió que aspiraba a que «las diferencias entre Javier Milei y Gustavo Petro no afecten las relaciones», según expresara el vocero presidencial, Manuel Adorni. (Información RT).