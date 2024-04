Petro: Una Policía desmilitarizada y más cercana a la ciudadania

–En un acto cumplido en el Movistar Arenas de Bogotá, encabezado por el presidente Gustavo Petro Urrego, y que contó con la participación de más de 7 mil personas, se puso en funcionamiento este jueves el Nuevo Modelo de Servicio de Policía «orientado a las personas y a los territorios».

«Una Policía desmilitarizada, una Policía que sea amiga de la ciudadanía es la nueva estrategia para la institución», advirtió el jefe del Estado en el acto junto con el director de la institución, general William René Salamanca. La prioridad es utilizar el diálogo con la comunidad

El presidente indicó que se trata de «una Policía que sea cercana a la realidad de la ciudadanía, que sea amiga del joven, que sepa leer el grafiti en la pared y que entienda el lenguaje, una Policía que sepa de las nuevas músicas en el barrio y no crean que es delito».

El Nuevo Modelo de Servicio de Policía implica una evolución del sistema de cuadrantes, pasando a la consolidación de “microterritorios», con capacidades institucionales complementarias. Además, se caracteriza por ser preventivo, diferencial, focalizado, flexible y corresponsable, motivando el diálogo y la participación ciudadana como dinamizadores y validadores del servicio.

El presidente Petro aseveró que los cambios deben ir con los tiempos y que en las ciudades lo que hay es un conflicto de convivencia, debido a que la colombiana es una de las sociedades más desiguales del planeta y requiere de una policía civil, ciudadana que pueda solucionar los problemas.

Por eso, subrayó, la nueva estrategia hace énfasis en la gestión de la convivencia a través de la promoción de valores cívicos y cultura ciudadana, contribuyendo en la construcción del tejido social.

El mandatario recordó que la tarea de la Policía ha cambiado con el tiempo y que las nuevas realidades de seguridad que exige el país implican acudir al diálogo con ciudadanía y combatir las bandas de transnacionales o las del multicrímen.

En su intervención, el jefe del Estado aseguró que «todo policía de barrio sabe donde queda la olla, lo que pasa es que la olla compra al policía», lo cual suscitó rechiflas de los asistentes al acto.

Sin embargo, frente a esta reacción el presidente advirtió: «Esto lo sabe no solo el que chifla sino cualquiera de los que estamos aquí presentes, cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen y convivir con la Policía en el barrio es capaz de contar”.

El jefe del Estado presentó un balance de los resultados operativos de la fuerza pública y destacó que en el primer trimestre del año hay una importante reducción en el secuestro extorsivo (61 %), hurto al comercio (51,4 %), en el hurto a personas (23.4 %), en el hurto a de motocicletas (17.4%) y el hurto de automotores (1 4%). En el mismo periodo también se logró la captura de más de 56 mil delincuentes y la incautación de 5.700 armas de fuego ilegales.

“Cuando uno mira la televisión, los noticieros, a veces con líneas políticas, uno se agarra la cabeza, (…) hay una intencionalidad política para que se piense que el país va mal. Pero si yo cojo la estadística de la Policía Nacional miro secuestro extorsivo y veo que cayó 61 %, lo primero que me pregunto es ¿por qué no sale en la televisión el dato, al menos para que la gente debata, que tenga elementos? Sí está cayendo el secuestro. La Policía Nacional dice que sí y no de manera marginal, sino que esta es una caída sustancial».

Adicionalmente, el presidente manifestó la importancia de fortalecer la inteligencia policial, pues es fundamental para desmantelar a las bandas, pero también para aplicarla dentro de las propias fuerzas del orden “ lo que hay que fortalecer al igual que en las demás fuerzas militares es la inteligencia, la que permite dirigir incluso, a dónde apunta el fusil».

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, indicó que el cambio en la estrategia “surge de un proceso de análisis participativo, que incluyó a expertos en seguridad ciudadana urbana y rural, representantes de la academia, referenciación internacional, mandatarios locales y representantes de la comunidad en cada territorio».

El oficial destacó que este nuevo paradigma institucional surge de un proceso de análisis participativo que incluyó expertos en seguridad ciudadana urbana y rural, representantes de la academia, referenciación internacional, mandatarios locales y representantes de la comunidad en cada territorio; logrando consolidar cerca de 7.045 ideas fuerza que una vez analizadas y gestionadas fueron determinantes para la estructuración del modelo.

Dijo que el modelo implica una evolución del sistema de cuadrantes pasando a la consolidación de “micro territorios” con capacidades institucionales complementarias; además se caracteriza por ser preventivo, diferencial, focalizado, flexible y corresponsable, motivando el diálogo y la participación ciudadana como dinamizadores y validadores del servicio.

Igualmente indicó que se hará énfasis en la gestión de la convivencia a través de la promoción de valores cívicos y cultura ciudadana, contribuyendo en la construcción del tejido social; así mismo, la mejora en la gestión de recursos para intervenir causas generadoras de violencia, delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, de manera conjunta mediante el trinomio Policía, Autoridades PolíticoAdministrativas y Comunidad, lo que garantiza una acción integral y coordinada para abordar eficazmente los desafíos de seguridad y convivencia ciudadana.

En el mismo sentido, los turnos operacionales de los uniformados en servicio serán ajustados de acuerdo con la problemática y particularidad de cada territorio, logrando así una gestión focalizada que atienda las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

Advirtió el general Salamaca que de hecho, el plan piloto del nuevo modelo ya ha dado grandes resultados; una vez analizados los indicadores de seguridad del primer trimestre de 2024 se evidenció una reducción sostenida en el homicidio (-3.6 %), hurto a personas (-23.4%), hurto a comercio (-51.4%), hurto de motocicletas (-17.4%) y hurto de automotores (-14%). En el mismo sentido se logró la captura de más de 56 mil delincuentes y la incautación de 5.700 armas de fuego ilegales.

“Estamos seguros que la implementación del nuevo modelo de servicio de policía se traducirá en mejores condiciones de seguridad para todos los colombianos. Este nuevo paradigma institucional se soporta en criterios de prevención, flexibilidad, corresponsabilidad, diálogo ciudadano, profesionalización e integridad”, puntualizó el director general de la Policía Nacional, general William Salamanca Ramírez.