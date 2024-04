Procuradora verifica hoy el estado de las unidades de generación de energía en Hidroituango

–La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, visitará este lunes el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, con el propósito de hacer un recorrido por la central, y conocer el funcionamiento y operación de las primeras cuatro unidades de generación de energía que están aportando alrededor del 17 % de la energía que requiere Colombia.

En esta visita de seguimiento y vigilancia, la jefe del Ministerio Público también verificará el estado actual y los avances en la construcción de la etapa final de instalación de las unidades 5 a la 8 de la central hidroeléctrica más grande del país.

El recorrido se realizará en el marco de la situación energética que enfrenta el país, a raíz de los efectos del fenómeno de El Niño, que ha generado bajos niveles de agua en los embalses en un 31 %.

A propósito del tema John Maya, gerente general EPM, aseguró;

«Gracias a un buen manejo de los embalses, hoy no estamos en racionamiento. Antioquia le da estabilidad al sistema de energía del país. Estamos garantizando que no haya racionamiento. El aporte de Hidroituango ha sido fundamental, si esta central no hubiera entrado en operación, posiblemente estaríamos enfrentando interrupciones del servicio».

Por su parte, Carlos Orduz, vicepresidente Generación Energía EPM, advirtió:

«La entrada en operación de la Central Hidroituango le ha permitido al país estar más protegido frente al fenómeno de El Niño. Esta central es muy valiosa para el país, pues genera el 20% del total de la energía de EPM. Si Ituango no hubiera entrado en operación, las tarifas de la energía se habrían incrementado mucho más».

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, descartó tambien que haya riesgo de desabastecimiento eléctrico en el país.

No obstante, aunque actualmente no existe un riesgo inminente de apagón, se han adoptado medidas preventivas para asegurar la disponibilidad de energía. Entre estas acciones, se encuentra la reducción en la producción de energía destinada a Ecuador, pasando de un 5% a solo un 1% del total generado.