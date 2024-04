Presidente López Obrador muestra inéditas imágenes del asalto a su embajada en Quito (VIDEO)

–El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este martes imágenes del asalto a la embajada de su país en Quito, un hecho que provocó la ruptura de relaciones con Ecuador.

«Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. El asalto a nuestra embajada», dijo al inicio de su acostumbrada rueda de prensa matutina.

Andrés Manuel López Obrador muestra durante su mañanera nuevas imágenes del asalto a la Embajada de México en Ecuador pic.twitter.com/sqfQGJsYDS — RT Play en Español (@RTPvideos) April 9, 2024



Posteriormente, López Obrador defendió la diplomacia de su Gobierno, así como la larga tradición de asilo que tiene México: «No somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelven con el uso de la fuerza, somos pacifistas», aseveró minutos antes de mostrar las escenas al interior de la legación diplomática.

En las imágenes tomadas desde dentro de la embajada, se observa el momento en que los policías ingresan de manera violenta a la sede diplomática, saltando la barda, armados y con las caras tapadas.

En el recinto, el jefe de legación, Roberto Canseco, intentó impedir el acceso de los uniformados a la biblioteca, pero fue apuntado por un arma de fuego y después empujado por uno de los policías, para obligarlo a abrir una de las puertas.

Ante la resistencia del diplomático, otros efectivos lo agredieron físicamente. En el video se observa cómo uno de los policías toma por el cuello a Canseco y después lo tumba al suelo, justo en el momento en que Glas es sacado de la embajada cargado de pies y brazos.

Revelarán imágenes desde adentro de la Embajada de México en Ecuador, que muestran el asalto por parte de los policías, reveló el presidente López Obrador. Y confirmó que el caso se llevará a la Corte Internacional de Justicia. "A México se le respeta", afirmó #JLMNoticias pic.twitter.com/D8N2Eo7J9m — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 9, 2024



En otra escena, también se ven las múltiples agresiones físicas que sufre el diplomático dentro de la embajada mexicana, como golpes con un escudo antimotines, empujones y empellones. A la sede no solo ingresaron los policías, sino también dos vehículos del Gobierno ecuatoriano.

«El jefe de Cancillería fue sometido por un agente de seguridad mientras se encontraba de rodillas con la cara al suelo, atentando contra su dignidad», reza uno de los textos que acompaña los videos mostrados este martes.

Antes de difundir esas imágenes, el mandatario mexicano consideró que ese tipo de actos, que son flagrantes violaciones a la Convención de Viena, solo pueden hacerse si un país siente que «tiene respaldo de otros Gobiernos o de potencias».

Por eso, recalcó que llevará el caso ante al Corte Internacional de Justicia (CIJ): «A México se le respeta», aseveró. En paralelo, este martes la canciller mexicana, Alicia Bárcena, presentará el material ante sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese sentido, López Obrador instó a Bárcena a que detalle en esa reunión los cauces legales a los que acudirá México para exigir justicia y reparación por la agresión sufrida. «Nosotros somos juaristas: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho», zanjó.

La semana pasada, López Obrador recordó la violencia que marcó el proceso electoral que padeció Ecuador en 2024 con el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo que modificó las preferencias y culminó con el triunfo de Daniel Noboa.

El Gobierno ecuatoriano respondió de manera drástica, ya que declaró persona ‘non grata’ a la embajadora mexicana y ordenó un amenazante operativo policial y militar en los alrededores de la embajada, que culminó con una violenta irrupción en la sede diplomática para sacar a Jorge Glas, quien había recibido asilo político.

La condena contra Noboa ha sido unánime por parte de la comunidad internacional y desde Gobiernos de distintos signos ideológicos.

México rompió relaciones con Ecuador y ya presentó una denuncia en la Corte Internacional de La Haya, en tanto que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han convocado a sesiones para tratar la crisis. Información RT.