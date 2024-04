¿DE CÓMO QUEMAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL?

Por: Diego Calle Pérez.

Mientras hablan, hablan, hablan de la reforma a la salud nacional, millones de millones se pierden entre gobernaciones y alcaldías de sexta categoría, municipios sin oficio, municipios donde se reinventan en que quemar el presupuesto, municipios sin mucha gestión y la poquita, que tratan de hacer, es para pagar los favores del voto. Municipios donde escasamente se encuentran 7 máximo 11 empleados de carrera administrativa y el resto son nombrados libre remoción y contratistas para desarrollar programas y eventos del plan de desarrollo municipal.

Han pasado 26 años desde que se dieron las primeras elecciones a las alcaldías en Colombia y han sucedido hazañas asombrosas como para narrar un libreto para cine estilo la película: La estrategia del Caracol de Sergio Cabrera. De los 1.103 municipios de Colombia, según DANE octubre 2023, 965 municipios el 87.6% son categoría sexta. Ninguno, casi la mayoría ni siquiera tiene una población mayor a 10.000 habitantes entre la parte urbana y rural. El desplazamiento por los muchos temas de violencia, guerrilla, paramilitarismo, fuentes de empleo, salud, vivienda, mantenimiento de fincas para cultivar y etcétera y etcétera, disminuyeron considerablemente las poblaciones.

Esos municipios parecen sin control y sin personero municipal, escasamente tienen concejales y eso si una gran cantidad de empleados que hay que inventar sus oficios y parece tienen secretaria, de la secretaria de la asistente, del asistente y así sucesivamente hasta que de la cuenta del gasto social y el esfuerzo de la administración municipal por cumplir con el servicio a la ciudadanía. De esos 965 municipios muchos aparecen con unos censos electorales mayores a la población residente. Se cruzan los datos estadísticos y vaya sorpresa la que nos encontramos y ni siquiera de la Registrador del municipio da razones para depurar la lista.

El sueldo del alcalde se sexta categoría promedia a la tarifa 2024 $5.376.068 pesos moneda colombiana, sin contar viáticos, gastos de representación si son aprobados por los concejales para viajar a Bogotá a inventar gestiones y así justificar también los desplazamientos a la capital del departamento cualquiera que sea el caso. Lo curioso, es que a los 18 meses después de posesionado, al alcalde lo ven con finca y apartamento en la capital, algunos ven la transformación de la cuenta bancaria.

Para el caso del gobernador departamental, la situación se torna un poco mejor según la categoría, los sueldos $21.497.207, sin viáticos y sin gastos de representación, dependiendo la escala salarial. En Colombia se agrupan 4 ciudades donde se concentra la mayor población, por cierto, envidiable para una elección a senador, se trata de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Los departamentos de mayor extensión son: Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta pero los sueldos de estos gobernadores oscila entre $6.785.637 casi el mismo promedio de un alcalde de sexta categoría.

Conclusión: en los municipios de sexta categoría se pueden estar disponiendo de un presupuesto anual de $14 mil millones de pesos colombianos, y no nos explicamos cómo hacen para justificar gastos con una población que en muchos casos no supera tres mil habitantes entre lo urbano y lo rural, no hay más de cuatrocientos estudiantes entre primaria y bachillerato, se le da refrigero a 240 y hasta sobre para los invitados, no acuden a un programa de adulto mayor mas de los mismos 17 que siempre van, no se suman más de 40 agricultores en la parte rural, no se suman más de 34 personas para una caminata y para colmo de males se encuentran más empleados en la alcaldía que en el hospital municipal. Será que de verdad Colombia tiene tanto billete para sostener semejante democracia representativa y participativa. Ahí está la formula de cómo quemar el presupuesto municipal?