Petro califica de «gravísimo» fallo de Corte Constitucional que endureció condiciones para traslados de fondos privados a Colpensiones

–La Corte Constitucional, con la participación de tres conjueces, decidió endurecer sustancialmente las condiciones para que los trabajadores que están en un fondo privado puedan trasladarse a Colpensiones. Esta decisión la calificó de grave el presidente Gustavo Petro:

«Gravísimo, la inmensa mayoría de los cotizantes en fondos privados de pensiones, no van a tener pensión, encarcelarlos allí es negarles su derecho a la pensión y a una vejez digna. Muy Mal, con esta decisión ganan los banqueros y pierde el pueblo y la constitución de 1991», precisó el jefe del Estado en su cuenta en la red social X y añadió:

«Que se impidan tres miembros plenos de la corte y quede como conjuez y decida sobre millones de trabajadores un señor como Juan Camilo Restrepo, quien es constructor y mantenedor como ministro de hacienda del sistema privado de fondos, y que garantizó el traslado de billones de pesos en créditos subsidiados por el presupuesto a la banca, precisamente a los dueños de los fondos privados dd pensiones, es una aberración de la ética en una sentencia con decisión constitucional. Quien más se debió declarar impedido es el exministro Juan Camilo Restrepo».

El mandatario complementó: «Libertad de empresas pero no libertad de las personas y sus derechos es lo que queda».

Y concluyó: «Toda persona que haya llegado a su edad de pensión y va al banco a reclamar pensión siendo cotizante de fondo privado sabe que no recibe pensión y que se siente estafado después de dar su vida al trabajo».

QUE FUE LO QUE DETERMINÓ LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte decidió «modular el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia probatoria en los procesos ordinarios en los cuales se discute la ineficacia del traslado de afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), debido a problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009».

Es decir, la Corte Constitucional revisó la Sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008 de la Corte Suprema en la que se estableció que «siempre que se indique en una demanda (presentada por un afiliado) que una Administradora de Fondo de Pensiones no informó sobre las consecuencias de un cambio de régimen pensional, corresponde a la AFP demostrar que sí brindó dicha información».

Según la Corte Constitucional para pasar de los fondos privados a Colpensiones se deben tenerse en cuenta las reglas contenidas en la Constitución, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso que se refieren al debido proceso.

“Al juez corresponderá seguir cuando menos las siguientes directrices: decretar todas las pruebas pedidas por las partes que sean pertinentes y conducentes o las que de oficio sean necesarias; valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas, de manera individual y en su conjunto con las demás, inclusive los indicios, que le permitan determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre los hechos ocurridos y el conocimiento del afiliado sobre las consecuencias del traslado; y también advierte que no será posible aplicar como único recurso la inversión de la carga de la prueba”.

El fallo se produjo momentos en que se discute en el Congreso la reforma pensional, que entre sus disposiciones obliga a que los afiliados tengan que llevar sus aportes al Colpensiones hasta los tres salarios mínimos, incluso los que hoy están en los fondos privados.

A propósito del tema, este miércoles, el presidente del Senado, Iván Name, en protesta por declaraciones del presidente Gustavo Petro contra los senadores que hundieron la reforma a la salud, levantó abruptamente la sesión en la que se debía avanzar en la discusión del proyecto de la reforma pensional.

“Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley”, aseguró en su momento el Jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro replicó así al presidente del Senado:

