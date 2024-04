Guerra en Medio Oriente: Irán atacó con drones y misiles a Israel

–Irán lanzó este sábado un ataque con drones contra Israel, según anunció el ejército israelí, que ha detectado más de 100 aviones no tripulados en camino hacia el territorio israelí. Irak, jordania, Libia e Israel ya cerraron su espacio aéreo.

Según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, los drones tardarán varias horas en alcanzar territorio israelí. «Las FDI están en alerta máxima y vigilan constantemente la situación operativa», señaló.

Hagari hizo un llamado a la población para que siga las instrucciones del Mando del Frente Interior y los comunicados oficiales de las FDI. En paralelo, Estados Unidos anunció que apoyará al pueblo israelí en este ataque y ya trabaja junto a la defensa de Israel para interceptar los drones.

New footages show #Iranian missiles hitting their designated targets in #Israeli-occupied territories. pic.twitter.com/kdLEZkrxzc

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 13, 2024