Petro pide a congresistas tratar de salvar la reforma a la salud

“Les pido a los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud, porque es salvar a la gente”, fue el llamado que hizo el presidente Gustavo Petro a los miembros del Legislativo, durante el lanzamiento de equipos básicos y cabildo abierto que se realizó en Cartagena.

En su intervención, el mandatario aseguró que “el Congreso de la República se puede reconciliar con la población” y que “la legitimidad de una institución depende del apoyo diario, cotidiano de la población”.

Recordó que el Congreso “sí que tiene décadas de no mirar las necesidades de la gente, 20 años estuve allí y nunca observé una ley aprobada que fuera para el pueblo, siempre eran leyes para los ricos, para los poderosos”.

Comentó, además, que una de las tesis que se manejaban en el Congreso para detener la reforma era “que no había plata para financiar el sistema de salud que nosotros proponemos. Eso no es cierto, porque precisamente y es lo que no se dan cuenta que un sistema preventivo lo que hace es abaratar el sistema de salud, porque es más barato prevenir que curar, decía mi abuela”.

“Nuestras abuelas no estaban equivocadas, habían recogido una sabiduría popular, una sabiduría y una sapiencia de la humanidad que nosotros estúpidamente negamos en nombre del negocio y en nombre de la codicia”, anotó.

Por esto, enfatizó que “en toda Colombia y en todo el mundo prevenir es mejor que curar y, por tanto, tener un sistema preventivo es mejor que no tenerlo, porque el negocio está en la enfermedad y nuestro sistema de salud actual lo que quiere, lo que estimula es que la gente se enferme al no prevenir”.

“Si prevenir es mejor que curar lo que estamos proponiendo en el Congreso de la República es mucho mejor para la existencia del pueblo colombiano”, insistió.

Manifestó que “ya veremos qué pasa el lunes, si el Congreso le da la cara al pueblo o le da la espalda, si el Congreso demuestra que está abierto al alma popular o simplemente espera los aplausos y otras cosas de los negociantes y bandidos”.

“Ojalá que el Congreso abra sus puertas al pobre; ojalá que el Congreso abra sus puertas al viejo; ojalá que el Congreso le abra sus puertas a Colombia para que podamos hacer la gran transformación que necesita este país”, aseguró.