Bogotá se consolida como destino turístico: 10 acciones que destacan la ciudad

El Instituto Distrital de Turismo bajo el lineamiento de la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán, han diseñado estrategias integrales para impulsar ante el mundo el potencial turístico de la capital colombiana.

Durante los primeros 100 días por Bogotá son varios los logros obtenidos para hacer de Bogotá un destino atractivo turístico líder en América Latina y el mundo. Te compartimos los diez más destacados, ¡conócelos!

1. Presencia de la marca de ciudad Bogotá en eventos de talla mundial



La ciudad estuvo en Modo Festival y celebró un vibrante festival de música en el parque Simón Bolívar, en donde se impulsó el posicionamiento de la marca ciudad a través de un enérgico stand de Bogotá con experiencias interactivas en torno al turismo, 3 gigantografías y más de 75 proyecciones de un video promocional de la capital.

2. Participación en ferias de turismo internacional para promocionar a Bogotá como un destino turístico

La presencia de la marca Bogotá y de la riqueza turística de la ciudad ha destacado en importantes ferias internacionales como la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid, España; la Vitrina Turística de ANATO 2024, International Tourism Berlín y Routes Américas.

3. Nuevos Puntos de Información al Turista (PIT)

Quienes visiten Bogotá ahora tienen a su disposición cuatro nuevos Puntos de Información Turística (PIT), ubicados en puntos estratégicos de la ciudad como Ciudad Bolívar, Jardín Botánico, Aeropuerto El Dorado y Terminal de Transportes Salitre.

En estos puntos pueden planificar itinerarios hasta recibir recomendaciones de las mejores experiencias gastronómicas, culturales, artísticas y de turismo comunitario, social y rural que ofrece la capital.

4. Convocatorias Fondetur 2024

A través del Fondo de Turismo FONDETUR se abrieron inscripciones para tres convocatorias que brindarán estímulos económicos por más de 1.200 millones de pesos, a cerca de 150 proyectos turísticos de las localidades de Bogotá que se inscriban hasta el próximo 12 de abril y resulten seleccionados.

5. Lanzamiento de visitbogota.co

Bogotá le apuesta al modelo de turismo inteligente y el uso de la tecnología a través de aplicaciones móviles y plataformas web como el sitio web renovado visitbogota.co, el cual está alineado a las tendencias globales de las ciudades turísticas más importantes del mundo y dispuesto para que la experiencia de visita a la ciudad sea más fácil e interactiva.

visitbogota.co brinda fácil acceso a los turistas que desean conocer información sobre la oferta de lugares para disfrutar, eventos culturales, gastronomía, alojamiento, eventos, transporte, y demás servicios que ofrece Bogotá, además cuenta con un llamativo video promocional de la ciudad.

6. TripAdvisor entrega dos premios a Bogotá

Como resultado las estrategias la ciudad tuvo un significativo incremento del 8,8 % de visitantes internacionales en el primer bimestre de 2024, según Migración Colombia, y además, recibió dos premios que la clasifican como primera a nivel Sudamérica en la categoría Trending Destinations World y en el sexto puesto a nivel mundial en la categoría Best of the best, según reseñas de viajeros en la plataforma TripAdvisor.

7. Guía turística con 100 experiencias para vivir en Bogotá

La guía de turismo “100 Experiencias para vivir en Bogotá al menos una vez en la vida” detalla las principales actividades que se pueden vivir en todas las latitudes de Bogotá.

Es un auténtico álbum coleccionable que invita a los lectores a explorar la riqueza gastronómica, artística, ambiental, comercial, arquitectónica y mucho más de la ciudad. Descárgala en la plataforma web de visitbogota.co

8. Lanzamiento de la Guía de Turismo Juvenil

Esta guía exalta la creatividad, el talante y el ímpetu de las nuevas generaciones que llegan a Bogotá en busca de experiencias únicas. Organizada en bloques temáticos, destaca los espacios al aire libre, lugares interiores y la rica gastronomía de la capital colombiana, facilitando la exploración y planificación de itinerarios para los jóvenes viajeros. Léela y descárgala en visitbogota.co

9. Promoción del turismo comunitario y rural como herramienta de transformación social y económica

El desarrollo de la estrategia de turismo comunitario, social y rural está diseñado para implementarse en toda Bogotá y durante los primeros 100 días de gobierno de la actual Administración Distrital, el IDT está haciendo la implementación del piloto de turismo comunitario en Ciudad Bolívar.

Esta estrategia busca destacar el admirable trabajo de los líderes y sus comunidades para rescatar la identidad de sus territorios a través de la exaltación de sus tradiciones gastronómicas, sabiduría ancestral, arte y tradición oral y escrita.

El IDT se enfoca con esta estrategia en apoyar y visibilizar los proyectos de turismo social, en promover las rutas de grafiti de las localidades, la cultura local, la diversidad y las oportunidades para el desarrollo comunitario.

10. Bogotá será sede del Gran Meeting de Ciudades Turísticas del Mundo en 2025

Bogotá será la sede del Gran Meeting de Ciudades Turísticas del Mundo en 2025, así lo anunció el director del IDT desde su participación en representación de la ciudad en la feria ITB Berlín.

Este logro fue producto de la reunión del director del IDT con Richard Matuzevich, Senior Manager de World Tourism Cities Federation (WTCF), federación que impulsa el desarrollo y la cooperación entre ciudades turísticas del mundo, en donde se aprobó a Bogotá como sede para recibir a más de 180 ciudades del mundo en este gran encuentro del sector turismo el próximo año.