EE.UU: El expediente «ultrasecreto» desclasificado sobre la corrupción y el narcotráfico hace 47 años en Colombia

–(Foto Jimmy Carter y Alfonso López Michelsen, 6 de septiembre de 1977). Una lista negra muy sensible de funcionarios colombianos presuntamente corruptos reunida por el gobierno de Estados Unidos y presentada al presidente colombiano Alfonso López Michelsen en julio de 1977 como una forma de ganar influencia sobre la política de drogas colombiana es el foco de una nueva Libro informativo electrónico publicado hoy por el Archivo de Seguridad Nacional.

Ubicado entre registros de la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter, el texto completo del expediente secreto de inteligencia, incluidos los nombres de unas tres docenas de funcionarios que se cree tienen vínculos con el tráfico de drogas, se publica hoy aquí por primera vez, precisa la reseña del National Security Archive, algunos de cuyos apartes reproducimos a continuación.

James Earl “Jimmy” Carter, que cumplirá cien años en octubre, es conocido en todo el mundo como el presidente que negoció la paz entre Egipto e Israel, alcanzó un importante acuerdo de control de armas con la Unión Soviética, firmó el tratado del Canal de Panamá, enfrentó enormes desafíos de política exterior en Irán y Afganistán, y quien ha participado en numerosos actos de caridad y buena voluntad en los 43 años transcurridos desde que dejó el cargo. Menos conocida es la participación personal del presidente Carter (y la de su esposa, la primera dama Rosalynn Carter) al centrar por primera vez la política estadounidense hacia Colombia en el narcotráfico y su influencia corruptora entre los funcionarios del gobierno, un tema que llegaría a definir la relación.

El episodio culminó con la autorización por parte de Carter de lo que la CIA llamó una sesión informativa “sin precedentes” para el presidente López en la que se le presentó un expediente de información de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos que vinculaba a “funcionarios ministeriales y judiciales, personal militar y policial, y otros cifras de alto nivel” al narcotráfico.

Los funcionarios clave nombrados en el documento incluyen al Ministro de Defensa, General Abraham Varón Valencia, el Ministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya, y el Coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de INDUMIL, un fabricante de armas militares dirigido por el gobierno colombiano (Ver Documento 29 ). Las acusaciones más graves (aquellas contra Varón, Montoya y el candidato presidencial Julio César Turbay, quien llegó a la presidencia ese mismo año) fueron reveladas en una transmisión de abril de 1978 del programa de televisión CBS 60 Minutes , que había obtenido una copia de un informe de la Casa Blanca de junio de 1977. memorando enviado al presidente Carter por Peter Bourne, su principal asesor en materia de narcóticos. Bourne había instado a Carter a retrasar la venta de tres helicópteros militares a Colombia y adjuntó un resumen de una página de funcionarios colombianos que se cree estaban involucrados en el tráfico de cocaína, que fue el tema central del informe de 60 Minutos . (Ver Documento 11 ).

Si bien una serie de documentos clave del episodio han sido desclasificados anteriormente, incluso en el volumen de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (FRUS) de 2018 del Departamento de Estado , la publicación de hoy presenta varios documentos de alto nivel de la Casa Blanca de Carter que nunca antes se habían publicado, incluidas recomendaciones políticas francas de asesores clave. Algunos de los memorandos contienen anotaciones manuscritas del propio presidente Carter que abogan por políticas de drogas más duras y un enfoque más confrontativo contra la corrupción. Estos incluyen la decisión extraordinaria de reunir y entregar un informe de inteligencia al presidente colombiano. [1]

Algunos de estos registros formaban parte del programa de captura remota de archivos (RAC) de la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter. El RAC fue una actividad de revisión de seguridad que se remonta a 1995 durante la cual la CIA, los Archivos Nacionales y otras agencias estadounidenses escanearon cientos de miles de registros de las Bibliotecas Presidenciales en busca de material confidencial y, en muchos casos, proporcionaron copias desclasificadas. Posteriormente, el Archivo de Seguridad Nacional obtuvo en masa los archivos Carter RAC cuando la Biblioteca Carter puso a disposición una gran parte en formato digital.

Más de 2.500 memorandos de alto nivel adicionales de la Casa Blanca de Carter, extraídos de la colección del RAC, ahora están disponibles en US Foreign Policy in the Carter Years, 1977-1981: Highest-Level Memos to the President , la colección más reciente agregada a la serie Digital National Security Archive de ProQuest, parte de Clarivate.

Los aspectos más destacados de la publicación de hoy incluyen:

El texto completo del expediente de inteligencia secreto durante mucho tiempo entregado al presidente López por tres altos funcionarios estadounidenses el 21 de julio de 1977. ( Documento 29 )

Anotación manuscrita del presidente Carter sobre el memorando del asesor antidrogas de la Casa Blanca, Bourne, recomendando vincular la entrega de los helicópteros militares prometidos con la corrupción: «No envíen helicópteros; denme información de la CIA». ( Documento 13 )

Memorándum informativo del asesor antidrogas de la Casa Blanca, Peter Bourne, para la reunión de Rosalynn Carter con el presidente colombiano, que incluía un resumen de una página sobre “Funcionarios colombianos supuestamente lucrando con el tráfico de cocaína” que meses después se filtraría a miembros de los medios de comunicación internacionales. ( Documento 11 )

Un memorando del Departamento de Estado que cita las “posibles actividades de narcotráfico” de Alfonso López Caballero, hijo del presidente López, quien tuvo una larga carrera como diplomático y formulador de políticas y ocupó altos cargos en varias administraciones presidenciales colombianas, sirviendo en la mayoría de los casos. recientemente como embajador en Rusia de 2016 a 2022. ( Documento 35 )

Un memorando del especialista en América Latina del NSC, Robert Pastor, que indica que “el presidente era mucho más fuerte” que su personal en el tema de la corrupción en Colombia y era la persona que más quería incluir los nombres de los funcionarios corruptos del gabinete del gobierno colombiano en su carta a López. El propio Carter dijo “que era curioso que fuera más audaz que sus asesores”, según Pastor. ( Documento 25 )

La embajada de Estados Unidos especula que el Ministro de Defensa Varón “podría decidir ser especialmente útil y cooperativo en asuntos [de narcóticos] para ayudar a refutar las acusaciones en su contra” en el expediente narco. ( Documento 37 )

El cable del Encargado de Negocios Robert Drexler quejándose de que el gobierno de López había hecho el “mínimo protocolo y básico al acoger la visita de la señora Carter” en junio de 1977, tratándola como un “evento social sólo para mujeres”. ( Documento 10 )

La preocupación de Estados Unidos por la corrupción de alto nivel en las drogas en Colombia surgió a principios de la administración Carter, y un momento clave ocurrió a finales de abril de 1977, cuando el presidente fue informado de información de inteligencia sobre el ritmo rápidamente creciente del contrabando de cocaína en Colombia. La respuesta de Carter, según el memorando del 27 de abril del Asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski al Secretario de Estado Cyrus Vance, fue que Estados Unidos “debería plantear esto oficial y enérgicamente al gobierno colombiano”. ( Documento 4 )

La reacción del presidente Carter desencadenó una cadena de acontecimientos que después de varios meses de preparativos dieron como resultado lo que la CIA calificó como una reunión informativa de inteligencia de alto nivel “sin precedentes” en la que Estados Unidos confrontó al presidente colombiano, Alfonso López Michelsen, con información que vinculaba a altos funcionarios colombianos. —incluidos dos de los miembros de su gabinete, un destacado candidato presidencial y miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad—al tráfico de drogas. ( Documento 29 )

Revelado aquí por primera vez, el memorando oculto durante mucho tiempo es un resumen de la información adquirida por fuentes de inteligencia y policiales de Estados Unidos sobre la corrupción de narcóticos en el gobierno colombiano y parece dirigirse personalmente al presidente colombiano. [2] A López se le dice que los narcotraficantes y sus operaciones “se ven enormemente facilitados por la cooperación y protección de funcionarios colombianos influyentes” y que “sería muy valioso que su gobierno realizara más investigaciones”, especialmente en casos de “personajes de alto nivel”.

El documento enumera unas tres docenas de funcionarios colombianos que se cree que tienen vínculos con el negocio ilegal de narcóticos, incluidas figuras prominentes de los círculos políticos, judiciales, policiales y militares. La persona más conocida de la lista, Julio César Turbay, que ganaría las próximas elecciones y sería presidente entre 1978 y 1982, está vinculado al narcotráfico a través de su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, quien, según el informe, está vinculado a narcotraficantes que creían que “podrían elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumiera la presidencia”.

Los altos funcionarios colombianos nombrados en el informe incluyen a dos miembros del gabinete de López: el ministro de Defensa colombiano, general Abraham Varón Valencia, quien según el informe había “recibido sobornos por narcóticos y contrabando”, y el ministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya, quien es Se dijo que “había hablado sobre tráfico ilícito de cocaína y café” con un conocido narcotraficante. Otro funcionario militar clave señalado en el informe es el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de INDUMIL, un fabricante de armas militares dirigido por el gobierno colombiano, una posición que “se prestaba a la corrupción relacionada con los narcóticos”, según el informe de inteligencia. . Se dice que el exjefe de inteligencia de la policía de Cali, capitán Harold Lozano Jaramillo, está “operando un laboratorio [de cocaína] en su residencia en Cali”, entre otros cargos. El informe también dice que el exjefe de la Policía Nacional, general Henry García Bohórquez, utilizó “su influencia para facilitar las actividades de varios importantes narcotraficantes colombianos”.

Si bien parte de la información del expediente se deriva de investigaciones de la DEA, otra información habría llegado a través de la CIA, lo que explica por qué uno de los principales funcionarios de la Agencia para América Latina, Lawrence «Larry» Laser, participó en la sesión informativa de López. En una entrevista posterior, Robert Drexler, el encargado de negocios que dirigió la embajada de Estados Unidos durante gran parte de este período, describió una de las primeras operaciones antinarcóticos de la CIA que dependía de “un número muy pequeño de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley colombianos de confianza” a quienes Estados Unidos “podía” monitorear de cerca” y a través del cual Estados Unidos “recopiló inteligencia sobre los contactos entre los narcotraficantes y funcionarios colombianos de alto nivel”. La información de inteligencia fue «horripilante», recordó Drexler en una entrevista de historia oral con la Asociación de Estudios y Capacitación Diplomática, «porque detallaba la rápida propagación de la corrupción».

Cualquiera que sea su origen exacto, la alarmante información de inteligencia que despertó el mayor interés de Carter en la corrupción colombiana llegó en un momento de transición para la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en medio de lo que Drexler describe como un ambiente caótico en la embajada y crecientes tensiones diplomáticas sobre el nombramiento de un nuevo embajador de Estados Unidos.

El embajador anterior, Philip Sánchez, designado por el presidente Gerald Ford, dejó el cargo el 5 de abril, dejando a Drexler a cargo de la embajada. Sánchez, un designado político republicano, fue “un desastre” que “prácticamente no hizo nada”, según Drexler. “[A]unque no pudimos actuar en conjunto, el Cartel de Medellín sí lo hizo”. El incipiente sindicato de narcóticos había comenzado a adquirir “equipos sofisticados, aviones, telecomunicaciones, dinero, organización e hizo un mejor uso de los funcionarios colombianos para sus propósitos que nosotros para los nuestros”, recordó Drexler sobre su tiempo trabajando con Sánchez. Además de eso, Sánchez simplemente había dado por sentado que Carter, como nuevo presidente, “lo mantendría en el cargo porque era latino”. Drexler dijo que el Departamento de Estado “finalmente tuvo que ordenarle a Sánchez que saliera de Bogotá”. Mientras tanto, los narcotraficantes crecieron en fuerza, número y capacidades. “[A] medida que entramos en 1977, estaban muy avanzados en la cartelización del lado de la oferta, y nosotros estábamos muy atrasados ??en siquiera reconocer, por no decir nada en resolver[,] el problema”.

El primer reemplazo de Sánchez por parte de Carter, José A. Cabranes, un designado político con vínculos personales con el Secretario de Estado Vance, fue “otra bofetada” para López, quien durante meses se negó a expedirle credenciales, y cuando finalmente lo hizo entonces Cabranes se había retirado de la consideración. Por lo tanto, quedó en manos de Drexler, como Encargado de Negocios, dirigir la Embajada de Estados Unidos, como él dijo, “durante unos 10 meses en 1977” durante “un período de formación de los cárteles de la droga”. Como funcionario de alto rango, Drexler participó, tomó notas y fue testigo ocular mientras los emisarios de la administración Carter intentaban obtener la cooperación de Colombia en la lucha contra los narcóticos presionando al presidente colombiano para que limpiara la casa. [3]

El acercamiento directo de Carter a López durante esta época tumultuosa combinó un aparente gesto de buena voluntad (Carter estaba compartiendo información altamente sensible de investigaciones estadounidenses sobre narcóticos con el presidente colombiano) con una intimidante demostración de fuerza (Estados Unidos estaba elaborando expedientes policiales sobre funcionarios corruptos). en el gobierno de López. La administración Carter dejó en claro que la cooperación estadounidense en otros temas importantes para Colombia: la entrega de los helicópteros militares prometidos; una decisión favorable de Estados Unidos sobre las islas caribeñas en disputa— dependía de que Estados Unidos recibiera garantías de López de que Colombia hablaba en serio sobre el consumo de drogas.

Tan sin precedentes como la sesión informativa de inteligencia presidencial fue el papel de la Primera Dama Rosalynn Carter al preparar el escenario para el enfoque confrontacional del Presidente hacia la corrupción relacionada con las drogas en Colombia. La idea de emplear a la señora Carter para entregar un mensaje «sustantivo» a López durante su gira por siete países de América Latina en junio de 1977 pareció sorprender a los colombianos durante los preparativos de su visita, irritando a Drexler, quien, en un cable a Washington, acusó al gobierno de López de cumplir con el “mínimo protocolario” para la parada prevista de la Primera Dama en Bogotá y de tratar su visita como un “evento social sólo para damas”. ( Documento 10 )

De hecho, las conversaciones de la señora Carter con López cubrieron una amplia gama de temas políticos, incluyendo la no proliferación nuclear, las negociaciones del tratado del Canal de Panamá, las relaciones de Estados Unidos con Cuba y un nuevo enfoque de Estados Unidos hacia las relaciones exteriores, enfatizado por el Presidente Carter, que por primera vez Con el tiempo, los derechos humanos se convirtieron en un factor en la formulación de políticas de seguridad nacional. ( Documento 15 )

Pero su mensaje más importante al presidente colombiano fue sobre la naturaleza alarmantemente extendida de la corrupción relacionada con las drogas en los altos niveles del gobierno colombiano y la necesidad de que López actuara si quería mejorar la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y Colombia. La señora Carter alentó a López a reunirse el mes siguiente con el jefe de la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, Peter Bourne, y Mathea Falco, la funcionaria de narcóticos de alto rango del Departamento de Estado, para discutir el asunto más a fondo. No queda claro en los registros estadounidenses disponibles si la señora Carter mencionó—como afirmó más tarde López—que los emisarios estadounidenses le entregarían un expediente sobre corrupción en narcóticos. La evidencia disponible sugiere que no. [4] En cualquier caso, está claro que la corrupción fue un tema central de su reunión con el presidente colombiano, y que le dijo a López que esperara pronto un informe más detallado de los emisarios del presidente.

La visita de la Primera Dama, que se produjo en los primeros meses de la administración Carter, sentó las bases para un período transformador en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, a medida que el nuevo enfoque de Estados Unidos en los derechos humanos coincidió con una creciente presión de Estados Unidos para que Colombia tomara medidas enérgicas contra el tráfico de drogas y corrupción relacionada con los narcóticos. Pero si bien el historial de derechos humanos de Colombia en ese momento parecía bastante bueno en comparación con el de otros países, los informes de corrupción generalizada relacionada con los narcóticos en Bogotá hicieron necesario, en opinión de Carter, obtener ciertos compromisos del presidente colombiano antes de que se pudiera reanudar la relación de seguridad.

En ese momento, la atención para Colombia estaba en tres helicópteros militares prometidos por el presidente Ford pero retrasados ??por Carter mientras su administración revisaba la idoneidad de los compromisos de seguridad de Estados Unidos en todo el mundo. Los narcóticos no habían sido un tema importante en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia durante la administración Ford, aunque los dos países llegaron a un acuerdo inicial para que Estados Unidos proporcionara los helicópteros con la expectativa de que ayudarían a Colombia a encontrar y destruir sitios relacionados con narcóticos.

En una reunión de septiembre de 1975 con Ford y el Secretario de Estado Henry Kissinger, fue el Presidente López quien sacó a relucir el tema de los narcóticos, lamentando cómo The New York Times nos había “culpado” por el problema de los narcóticos, aunque admitió que, “debido a nuestra situación, somos el centro del tráfico”. Dijo que Colombia era un “país pequeño” que había sido “invadido por gente con y sin pasaporte, por aviones, barcos, etc”. y que estaban “fuertemente financiados desde dentro de Estados Unidos”. A lo largo de ese año, el Times había publicado una serie de cuatro partes sobre el comercio internacional de drogas con Colombia como punto focal principal. [5]

«No tenemos los materiales para defendernos», dijo López, lo que llevó a Ford a preguntar: «¿Cómo podemos ayudar?». El presidente colombiano no dudó: “Nos vendría bien la tecnología y la ayuda económica. Podríamos usar helicópteros para encontrar dónde aterrizan los aviones. Los atrapamos todo el tiempo”. La ayuda antinarcóticos anterior había sido muy poca, dijo López, señalando que 900.000 dólares de Estados Unidos no eran nada comparados con millones de dólares en sobornos entregados por los traficantes. “Los operadores de la droga son a nivel mundial”, afirmó López. “No se puede abordar el problema simplemente enfrentándolo en Estados Unidos” ( Documento 1 ). Al día siguiente, Ford le dijo a López que habría 1,3 millones de dólares en ayuda por narcóticos a Colombia en 1976, lo que calificó como “un aumento enorme”. ”, y que su administración también “consideraría la compra de helicópteros si fuera necesario”. (Documento 2)

Los registros de los primeros meses de la administración Carter revelan que Carter tomó un papel activo en la decisión inicial de retrasar la entrega de los helicópteros hasta que estuvieron seguros de que el gobierno colombiano tomaría medidas enérgicas contra la corrupción. Los documentos encontrados en la colección del RAC indican que la cuestión llegó a un punto crítico durante la primera semana de junio y que Bourne, en particular, ayudó a impulsar al presidente a adoptar una postura más confrontativa. El memorando de Bourne al Presidente del 2 de junio sobre el “tráfico de cocaína en Colombia” proporcionó puntos de conversación sobre el tema para la próxima reunión de la Primera Dama con el Presidente López y suplicó a Carter que utilizara el tema de los helicópteros, “uno de los únicos puntos de influencia que tenemos, ” lamentando que “algunas personas en el Departamento de Estado están dispuestas a darles los helicópteros para evitar conflictos”. Adjunto al memorando de Bourne había un resumen de una página sobre “Funcionarios colombianos supuestamente lucrando con el tráfico de cocaína”. En los márgenes del memorando de Bourne, Carter escribió: «No envíen helicópteros, denme información de la CIA». ( Documento 13 ) Casi al mismo tiempo, el 3 de junio, el presidente preguntó al director de la CIA “si los colombianos [sic] estaban usando los helicópteros que les dimos para traficar drogas”, según un memorando del 10 de junio de 1977 de Sayre Stevens. , el subdirector de Inteligencia de la CIA. [6] ( Documento 16 )

La Primera Dama llegó así a Colombia justo cuando estaba tomando forma el nuevo enfoque más duro de la administración Carter hacia Colombia, incluida la suspensión de la entrega de la asistencia de seguridad prometida, y su viaje fue visto como un momento para comenzar un diálogo franco sobre la corrupción. En un cable informativo, la Embajada de Estados Unidos bajo la dirección de Robert Drexler elogió las habilidades diplomáticas de la señora Carter, diciendo que la Primera Dama “fue especialmente efectiva en la manera en que planteó a López y [el Ministro de Relaciones Exteriores Indalecio] Liévano, con firmeza y fuerza, la [ La preocupación del gobierno estadounidense por la corrupción en el [gobierno colombiano]… sin ofender la sensible sensibilidad de López, lo que bien podría haber causado una reducción en la cooperación [del gobierno colombiano] en la interdicción de narcóticos”. El comentario de Drexler sin duda reflejó su preocupación, expresada en una historia oral, de que adoptar una línea demasiado dura con el gobierno colombiano en materia de corrupción podría haber descarrilado todo el esfuerzo antinarcóticos de Estados Unidos allí. ( Documento 17 )

Varios otros documentos del programa RAC publicados aquí por primera vez muestran que el Presidente continuó involucrado personalmente en la toma de decisiones políticas en Colombia mientras la Comunidad de Inteligencia se preparaba para informar a López sobre la narcocorrupción en el gobierno colombiano. El memorando de Peter Bourne a Carter antes de una reunión de gabinete sobre Colombia el 20 de junio decía que el grupo, formado por funcionarios de la Oficina de Política contra el Abuso de Drogas (ODAP) de la Casa Blanca, la DEA, el NSC, la CIA y el Departamento de Justicia, debería considerar qué tipos de presiones que Estados Unidos podría aplicar hacia Colombia y qué “garantías” debería “extraer del Presidente de Colombia antes de liberar helicópteros y otro tipo de apoyo”. Bourne señaló que “Colombia ha sido un problema particular” con respecto a “la falta de esfuerzo gubernamental para controlar los narcóticos y la corrupción generalizada”. (Documento 18 )

Un participante de la reunión, William Luers, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos de la República Americana (ARA), escribió en un memorando que “la discusión se centró en la corrupción: qué ministros y altos funcionarios están involucrados y cuánto se conoce López Michelsen”. Las notas de Luers indican acuerdo en que Carter enviaría una carta “no tímida” a López diciendo que “el Presidente tiene conocimiento de corrupción de alto nivel” y advirtiendo que “el buen nombre de Colombia” podría verse “dañado”. La carta, que sería entregada personalmente a López durante la próxima visita de Bourne y Falco, propondría “el establecimiento de una comisión conjunta de alto nivel para desarrollar la máxima cooperación e intercambiar información de inteligencia sobre tráfico y corrupción”. (Documento 20 )

Más tarde ese mismo día, en su “Evening Report”, el asesor del NSC para América Latina, Robert Pastor, señaló cómo fue Carter, en la reunión de gabinete del 20 de junio, quien “nos pidió [a Pastor y Falco] que revisáramos la carta que Peter Bourne entregará a El presidente López Michelsen el miércoles”. El Presidente quería que la carta y sus emisarios “dejaran claro a López que el Presidente es consciente del grado de corrupción en el gobierno colombiano y siente que una mayor cooperación entre nuestros dos gobiernos dependerá de si el Presidente López aborda este tema de manera efectiva”. Según Pastor, fue Carter quien había querido nombrar al ministro de Defensa colombiano. “[E]l presidente fue mucho más fuerte en este tema que el resto de nosotros”, escribió Pastor en un memorando del 27 de junio, “que Mathea [Falco] y yo pensamos que deberíamos incluirlo”. Según Pastor, el propio Carter pensaba “que era curioso que fuera más audaz que sus asesores”. (Documento 19)

Pero a Brzezinski le preocupaba que la carta redactada por Pastor y Falco y deseada por Carter fuera demasiado incendiaria, señalando, en un memorando al presidente del 21 de junio, que hacía “una acusación muy seria… pero sin ninguna prueba convincente”. El Asesor de Seguridad Nacional compartió sus “fuertes reservas sobre la conveniencia de señalar tan directamente a un ministro del gabinete del presidente López”, recomendando en cambio que Carter “exprese la proposición de que tenemos motivos para creer que ‘varios altos funcionarios del gobierno colombiano’ podemos estar beneficiándonos del tráfico de drogas, y continúa indicando que estamos en condiciones de proporcionar dicha información”. Brzezinski sugirió que Bourne “podría entonces señalar con el dedo de manera más directa y, con suerte, con mayor efecto”. (Documento 21)

Fechada el 21 de junio, la carta firmada por Carter y posteriormente entregada al presidente colombiano no mencionaba a ningún funcionario colombiano por su nombre, sino que se refería a “información que ha llegado a mi atención indicando que varios altos funcionarios del gobierno colombiano, y varios importantes figuras políticas, pueden estar beneficiándose directa o indirectamente del tráfico ilícito de drogas” y ofreciéndole “una completa información” sobre el asunto.

Durante su viaje posterior a Colombia, los enviados presidenciales Bourne y Falco entregaron la versión atenuada de la carta de Carter a López (que “inmediatamente abrió y leyó”) y le dijeron que “el presidente Carter tiene una lista” de funcionarios colombianos de alto nivel. involucrado en el tráfico y “estaría encantado de organizar una sesión informativa privada” para López por parte de “representantes de la comunidad de inteligencia en Washington”. ( Documento 22 )

Al aceptar la oferta, el presidente colombiano, que era muy consciente del nuevo énfasis de la administración Carter en los derechos humanos internacionales, pareció trazar una distinción entre Colombia y las dictaduras militares de Chile y Argentina, que estaban cada vez más en desacuerdo con la administración Carter por su nueva política. énfasis en la moralidad y la justicia en la formulación de políticas exteriores. López explicó que “si Colombia fuera una dictadura militar, la acción podría ser más rápida, pero Colombia no puede moverse tan fácilmente como un país donde no hay Estado de derecho”. Curiosamente, en su informe al presidente Carter sobre la reunión, Bourne observó que el presidente colombiano “no hizo ningún movimiento para exigir grandes cantidades de dinero, como pensábamos que haría”, pero no está claro qué tipo de solicitud esperaban de López.

En cualquier caso, la administración Carter estaba lo suficientemente satisfecha con el resultado de la visita Bourne/Falco como para aprobar la entrega de los helicópteros estadounidenses pendientes desde hacía mucho tiempo y varios otros artículos que habían sido retrasados ??mientras Carter buscaba las garantías del presidente colombiano sobre la corrupción de narcóticos. [7] Algunos de ellos parecen estar relacionados con la inteligencia, incluidas las discusiones sobre un “proyecto de comunicaciones regionales” que se puso en marcha poco después de la visita de Bourne/Falco, y la idea de incluir en la sesión informativa para López inteligencia adicional sobre los cultivos de opio. Esto último, según Drexler, estaba “en el espíritu de las ofertas de intercambio de inteligencia de Bourne/Falco, conseguiría el apoyo necesario al más alto nivel para una acción coercitiva eficaz” y prepararía el camino “para las decisiones políticas y burocráticas necesarias para el desarrollo cooperativo de más inteligencia y para esfuerzos de erradicación”. (Documentos 24 , 26 y 27 )

El informe de inteligencia le fue dado a López el 21 de julio en Bogotá por Bourne, Bensinger y Lawrence “Larry” Laser de la CIA. Bensinger le dijo al presidente colombiano que «no hay duda de que algunos funcionarios influyentes del Gobierno de China ayudan y protegen a los traficantes», y agregó que el gobierno de Estados Unidos «quería compartir con el presidente López información que habíamos desarrollado sobre dicha corrupción, sabiendo que su sincero interés en atacar [el] problema de los narcóticos lo llevará a realizar más investigaciones por su cuenta sobre estos asuntos”. Bensinger luego entregó al presidente colombiano “información sobre unos treinta casos que ejemplificaban la corrupción relacionada con los narcóticos que involucraban a funcionarios ministeriales y judiciales, personal militar y policial y figuras de alto nivel”, según el cable de la Embajada sobre la reunión. (Documentos 29 y 31 )

El memorando de Bourne a Carter sobre la sesión informativa de López decía que el presidente colombiano “no se inmutó ante ninguna de la información” que le dieron, pero que rechazó las acusaciones contra el Ministro de Defensa, el general Abraham Varón Valencia, quien, como señaló Bourne, “ Era la única persona en la lista contra la que no podía actuar directamente”. Respecto a la dirección de inteligencia policial del “F-2”, objeto de varias acusaciones de corrupción en la sesión informativa, López la llamó “un nido de criminales” y prometió “actuar agresivamente contra estas personas”. Bourne caracterizó a López como “un anciano cansado y asediado, deprimido por no haber logrado cumplir más del 20 por ciento del programa original de su administración [sic], que no es particularmente popular entre la gente y que estaba gravemente herido por las acusaciones de que sus hijos estaban involucrados en transacciones financieras ilícitas”. [8] López “había planeado pasar el año que le quedaba en el cargo” según Bourne, quien le dio crédito a Carter por revitalizar al presidente colombiano. “[E]l interés que usted y Rosalynn han mostrado en él ha encendido un fuego en él y le ha dado la energía, metas claras e inspiración para tratar de redimirse en el tiempo que le queda”, dijo, y agregó: “Tenemos También puso en sus manos algunas armas poderosas”. ( Documento 32 )

Los medios de comunicación y los legisladores estadounidenses continuaron destacando el creciente papel de Colombia en el tráfico internacional de drogas a lo largo de 1977, y a principios del año siguiente, primero Le Monde y después 60 Minutes publicaron artículos en los que revelaban las identidades de varias personas nombradas en la lista que había a López, entre ellos el candidato presidencial Turbay y el ministro de Defensa Varón. La filtración provocó un intercambio de cartas entre la Embajada de Estados Unidos y los dos funcionarios y una considerable vergüenza para todos los involucrados. El corresponsal de 60 MInutes , Harry Moses, dijo que el episodio «puede llegar a ser el mayor error diplomático de la administración Carter en América Latina», y al menos algunos de los partidarios de Turbay pensaron que las revelaciones en realidad podrían haber aumentado las posibilidades de su candidato en las próximas elecciones. Para entonces, Estados Unidos, con un nuevo embajador finalmente designado, había aliviado la presión sobre Colombia, con la esperanza de comenzar de nuevo con Turbay, cuya victoria, en ese momento, parecía segura. (Documentos 37-42)

Por su parte, Drexler dijo que había llegado a arrepentirse de estar entre aquellos que habían tratado de bajar el tono del enfoque más duro de la administración Carter hacia Colombia y la corrupción, temiendo que una confrontación sobre el tema pondría en peligro los avances que habían logrado al centrar a Colombia en los narcóticos. problema. Refiriéndose a la visita de Rosalynn Carter, Drexler dijo que le había “suplicado que no siguiera las instrucciones de su marido” de “adoptar una línea muy dura con Colombia” y sentía que, al final, había logrado persuadir a la Primera Dama para que restara importancia al asunto: “Se reunió con el presidente, tocó el tema de la corrupción a la ligera y continuó confirmando que los helicópteros vendrían, como lo hicieron”.

“Más tarde me arrepentí de esto”, continuó Drexler, “y creo que cometí un error, que siempre tuvieron razón en Washington, que deberían haber trazado la línea entonces, que hubiera sido mejor tener una confrontación con López en ese momento. ese punto.» Después de recibir los helicópteros, Drexler dijo que “fue inmediatamente invitado a un paseo alegre con el alto mando militar colombiano, quienes para mí estaba claro que pensaban que estaban recibiendo algunos juguetes nuevos maravillosos y que probablemente iban a desviar estos helicópteros a sus propios fines, en lugar de utilizarlos para la interdicción de drogas”.

El presidente Gerald Ford comienza su reunión en la Oficina Oval de 1975 con el presidente Alfonso López Michelsen de Colombia señalando que “ya hemos acordado que no tenemos problemas”. El presidente López coincide en que los dos países “no tienen ningún problema”. Casi antes de tomar posesión de sus cargos, los dos líderes captaron claramente el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia a mediados de los años setenta. Durante años, Estados Unidos había invertido dinero en Colombia, gran parte del cual era administrado por la misión de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (AID), que, además de proyectos de desarrollo, dirigía un amplio programa de “seguridad pública” que reorganizó y renovó las políticas colombianas. fuerzas policiales y de inteligencia. “[C]on su AID hemos decidido que ya no necesitamos su ayuda [sic]”, dice López. «Se pueden utilizar los fondos para los países necesitados». Ford responde: «Apreciamos de buena gana su cooperación», citando «experiencias en las que países que no tienen una necesidad obvia siguen pidiendo» ayuda.

Después de una breve discusión, es López quien plantea la cuestión de los narcóticos en Colombia, que había sido objeto de varios artículos ese año en The New York Times , con informes de corrupción generalizada que dañaban la reputación de Colombia como paraíso democrático en América Latina. «Es un problema mundial», dice, «pero debido a nuestra situación, somos el centro del tráfico». Colombia es un «país pequeño», dice López, que ha sido «invadido por personas con y sin pasaporte, por aviones, barcos, etc., fuertemente financiados desde Estados Unidos. No tenemos los materiales para defendernos». Ford pregunta: «¿Cómo podemos ayudar?» López pide “ayuda tecnológica y económica”. Los helicópteros serían especialmente útiles, afirma, para “encontrar dónde aterrizan los aviones”.

Cuando Kissinger dice que Estados Unidos les había dado “900.000 dólares por eso”, López lo compara con unos 250 millones de dólares en sobornos que los narcotraficantes habían repartido: “Es muy poco”. Kissinger dice que le había pedido a Brent Scowcroft “que estudiara la posibilidad de utilizar helicópteros”. Ford pregunta: «¿Son los helicópteros la mejor manera?» López responde: “Sí, para ubicar aeródromos y embarcaciones”.

