EE.UU notifica que no renovará licencia a Venezuela si Maduro no cumple compromisos de garantizar unas elecciones presidenciales libres el próximo 28 de julio. 

El gobierno de EEUU no renovará una licencia que flexibiliza sanciones al sector petrolero y gas de Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro no cumple con los compromisos que garanticen elecciones presidenciales libres el próximo 28 de julio.

“A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril”, dijo un portavoz del Departamento de Estado a la agencia Reuters.

Más tarde, el presidente Nicolás Maduro informó que este lunes a mediodía se produjo una video conferencia entre representantes del gobierno de EE.UU y la delegación oficialista en las negociaciones, entre ellos Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

“Nosotros vamos a seguir adelante con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa, no somos colonia de ustedes, nadie nos va a parar”, declaró Maduro al ser consultado sobre la posibilidad de que EE.UU no renueve el jueves la licencia número 44 que calificó de colonialista y de un chantaje. “Le digo a los negociadores que le den al presidente Biden este mensaje: si tú quieres yo quiero”.

En respuesta a la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición, en octubre del año pasado EEUU emitió una licencia general por seis meses y advirtió que sería renovada “únicamente” si Venezuela cumplía con sus compromisos y la liberación de personas “injustamente detenidas”.

A finales de 2023, EEUU liberó a Alex Saab, un cercano aliado de Maduro que era procesado en territorio estadounidense por cargos de legitimación de capitales, a cambio de un grupo de ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Varios presos políticos venezolanos fueron excarcelados.

Pero, la Plataforma Unitaria y la ganadora con el 90 % de los votos de la primaria presidencial opositora, María Corina Machado, han denunciado que el gobierno no ha cumplido con varios puntos del acuerdo firmado en Barbados, entre ellos respetar el derecho de cada actor político de escoger a su candidato.

La semana pasada funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden, que ha denunciado una «escalada de represión» contra partidos de oposición ante la detención de varios dirigentes, se reunieron con representantes del gobierno venezolano para expresar su preocupación sobre el proceso electoral en Venezuela.

La delegación venezolana denunció que EEUU ha incumplido el cronograma convenido sobre levantamiento de sanciones.

La coalición de partidos opositores y Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, denunciaron que el gobierno les impidió inscribir a Corina Yoris, una filósofa de 80 años designada como candidata sucesora. Pero, lograron registrar provisionalmente al diplomático Edmundo González y tienen hasta el 20 de abril para realizar sustituciones de candidaturas con efecto en la boleta electoral.

Los especialistas consideran poco probable que se permita formalizar la inscripción de Yoris.

De acuerdo con reportes de Reuters, los asesores de Biden todavía están discutiendo una serie de opciones antes de que expire la licencia, pero no planean revertir la autorización otorgada a Chevron en 2022 para vender petróleo en Estados Unidos desde sus empresas conjuntas en Venezuela.

Entre las medidas que se están considerando estaría permitir que Venezuela continúe vendiendo su crudo en los mercados mundiales, pero volver a imponer una prohibición sobre el uso de dólares estadounidenses en tales transacciones, lo que requeriría que Venezuela cambie a otras monedas y amplíe los acuerdos de trueque y swaps, según Reuters.

El mes pasado la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que el Acuerdo de Barbados forma parte de una “política de chantaje y extorsión” y, además, aseguró que su país está preparado “para vivir sin las licencias”. (Información Voz de América).