Claudia López califica de «irrespetuoso» y «arrogante» a Petro por minimizar marchas de la oposición; otros dirigentes también condenan la actitud del mandatario

–Las reacciones se hicieron sentir luego que el presidente Gustavo Petro minimizara las marchas cumplidas este domingo contra su gobierno y las reformas. Y las encabezó Claudia López Hernández, quien apoyó su campaña.

«Irrespetuosa y arrogante respuesta a Marcha del 21 de abril diversa y legítima, que confirma que la gran mayoría de colombianos estamos frustrados y preocupados con la criminalidad envalentonada, la division constante y la falta de solución y gobierno a las preocupaciones de la ciudadanía», escribió la exalcaldesa dee Bogotá en su cuenta en X..

Además advirtió que «todos los presidentes que desestimaron y estigmatizaron las movilizaciones de descontento pagaron caro su arrogancia y desconexión» y añadió:

«Petro no será la excepción. Tanto que invoca al pueblo, ahí lo tiene, en su contra mayoritariamente. Escuche y rectifique o pasara a ser la mayor frustración de Colombia».

Irrespetuosa y arrogante respuesta a #Marcha21Abril diversa y legítima, que confirma que la gran mayoría de colombianos estamos frustrados y preocupados con la criminalidad envalentonada, la division constante y la falta de solución y gobierno a las preocupaciones de la… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 21, 2024

Terminadas las movilizaciones en Bogotá y las demás ciudades del país, el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta en la red social X:

«Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles».

En comentario aparte, Petro también insistió en que quienes promovieron las movilizaciones «no pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen»».

El jefe del Estado señaló, además, que «el proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar el presidente».

Indicó igualmente que «la contra contra este odio es más pueblo en las calles decidiendo», agregando que «Colombia no volverá a ser de los asesinos y los narcotraficantes, no ensangrentarán sus pueblos y sus jóvenes».

Matar al presidente gritan estas personas ricas. Allí va un hombre negro y de bajos recursos ayudando a cargar el feretro. ¿Sabrá esta persona lo que le pasaría a Colombia y a su gente si el deseo de estas personas se cumpliera? — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2024

Estas son otras reacciones a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro:

El exministro Alejandro Gaviria:

«Esta respuesta del presidente Petro no es la respuesta de un demócrata. Llama mafiosos a sus contradictores. Insiste en la narrativa populista de la confrontación, de un lado está el pueblo, del otro las élites corruptas. No hay ningún respeto por la diferencia», expresó.

Adicionalmente Gaviria pronosticó: «vienen años duros para nuestra democracia, de radicalización y un ejercicio del poder presidencial arrogante y belicoso».

La columnista María Jimena Duzán:

Minimizar las marchas de hoy es un error. Un gobernante debe escuchar lo que le dice la calle. Duque nunca lo hizo y terminó reprimiendo la protesta. A @petrogustavo, un presidente que cree en la movilización y en el derecho a la protesta, no le puede pasar lo mismo. — María Jimena Duzán (@MJDuzan) April 22, 2024

La congresista Cathy Jivinao, tras advertir que:

-Voté por Petro y le hago control desde el Congreso.

-Voté por Petro y salgo a darle la cara a la ciudadanía que hoy desaprueba su gestión.

-Voté por Petro y su desgobierno no admite no tomar una postura.

-Voté por Petro pero mi jefe no es él: mi deber es con la ciudadanía…. afirmó:

Gustavo Petro perdió las calles. Los marchantes que protestan hoy de forma multitudinaria son en buena parte el 'poder constituyente'. Ojalá el presidente @petrogustavo tenga la estatura para entender que las mayorías le están hablando fuerte y claro en contra de su gestión. — Cathy Juvinao ??? (@CathyJuvinao) April 21, 2024

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial, escribió:

«La reacción del presidente Petro a las marchas de hoy es patética y delirante. La arrogancia no le permite escuchar las voces que expresan un malestar auténtico. Grave error. Y pensar que es el presidente que pretende liderar la «Paz Total», que habla del virus de la vida, del amor planetario. Y lo que falta…

PD: Un último recurso, ironías de la vida: presidente por favor escuche a Laura Sarabia!».

Ramsés

??|Hoy Colombia, al observar las imágenes que se difunden en todo el país, podemos afirmar que la izquierda en colombia desapareció, la inanimada de los manifestantes traen consigo un sentimiento de tranquilidad y esperanza para la decadencia de los Colombianos. ? — Ramsés (@Raammse) April 22, 2024

¿Un paro así como el que pedía que le hicieran a Duque? No veo diferencia entre lo que dice Felipe Zuleta y lo que decía usted en el 2021. — Guillo (@codiguillos) April 22, 2024

Una GRAN parte del país le ha dicho NO a su gobierno @petrogustavo y usted se hace el de los oídos sordos. Tenga humildad, acepte el mensaje que el pueblo le ha dado en las calles. Y para que anote: usted, su gobierno y sus malas decisiones son las que provocaron esto. — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) April 22, 2024

De no creer la estigmatizacion que promueve el gobierno petrista: -La gente que marcha no es el pueblo sino una ‘élite’.

-La gente marcha engañada y sin criterio.

-La gente marcha porque quiere derrocar al presidente.

-La gente marcha porque quiere que vuelvan las masacres.

? — Cathy Juvinao ??? (@CathyJuvinao) April 22, 2024

El consejo de Petro a Duque lo debiera oír el soberbio y ególatra presidente. Petro considera que quienes se manifiestan no son el pueblo y que él es el único intérprete del pueblo; aún por encima del pueblo mismo. Ahí yace su carácter antidemocrático. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 22, 2024

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI:

Sería un gran error desestimar la importancia y relevancia de las marchas y los miles y miles y miles de personas que se expresaron libremente Sería otro error peor despreciar la voluntad democrática de quienes marcharon tratando de instalar la idea de que fueron manipulados, o… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) April 21, 2024

Ahora, el presidente Gustavo Petro espera la llegada del Día del Trabajo para ejercer «el derecho de réplica» frente a la oposición. Como se recordará la semana pasada el mandatario anunció que solicitará «este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral» y añadió:

-Será un día para que todas y todos los trabajadores de la salud salgan por su estabildad laboral a punto de conseguirse.

-Por el derecho a pensionarse, por un mejor salario y por créditos baratos para la economía popular.

Que el campesinado salga a la ciudad y los indígenas por la reforma agraria.

-Que las y los jóvenes de las barriadas populares salgan en multidud, recuerden que soy su presidente, a cantar, a bailar , a luchar por la educación superior gratuita y por el crédito cooperativo juvenil.

-Ha sido convocada la movilización general de la ciudadanía y de allí, el poder constituyente que es el poder del pueblo, un primero de mayo es un día hermoso para mostrar el poder de las gentes que trabajan estudian y crean.

-El odio es de ellos, su violencia espiritual que no quiere que la educación llegue a la gente, el plato de sopa caliente al viejo y el médico a la mujer embarazada y a la niña y la niña, no quieren que la mujer trabajadora tenga dignidad.

Lo nuestro es la alegría, la paz y el amor. Adelante», concluyó.