Han empezado a subir los embalses, pero aún no hay que cantar victoria: Petro

–Este fin de semana continuaron las lluvias en el centro del país y otras zonas del territorio nacional, y comenzaron a subir los embalses, sin embargo, según el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, las precipitaciones no son lo suficientemente intensas por lo que hay que seguir ahorrando tanto de agua como energía eléctrica.

«Han empezado a subir los embalses que estaban llegando al mínimo, aun no hay que cantar victoria. Todo dependerá de la magnitud de las lluvias y del esfuerzo de ahorro que hagamos», precisó el jefe del Estado en su cuenta en la red social X.

Añadió que de la situación de sequía hay que tomar aprendizajes y al efecto explicó:

1. Los embalses estan ubicados en las mismas zonas climáticas. Cuando hay sequías todos se afectan al mismo tiempo.

Embalses en la caida oriental de los Andes o en la caída occidental equiparan las cargas de una sequía porque estarían en zonas climáticamente diferentes.

2. Poder guardar el agua de los momentos intensos de lluvias y usarla en sequías, sigue siendo apenas una idea.

3. Desarrollar al máximo el potencial de energía limpia para no tener que acudir en momentos de embalses bajos a energías sucias.

4. Hay procesos intensos de urbanización como el de la sabana de Bogotá, que sobrepasa ya la cantidad de agua disponible.

Por su parte, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, en su último reporte diario de agua estableció que «las lluvias nos están ayudando, pero debemos seguir haciendo lo nuestro: reducir todavía más nuestro consumo de agua. La situación aún es crítica».

El sábado, 20 de abril, el consumo de agua fue de 15,73 metros cúbicos por segundo. «La meta es 15. Seguimos cerca», advirtió el mandatario Distrital.

Con corte al 20 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 15,18%. La meta de abril es llegar al 20%. Subió levemente, pero necesitamos que siga lloviendo y que caiga más agua en los embalses, precisó.

Además insistió: «Bogotá nos necesita unidos. Juntos vamos a superar esta crisis. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico».

Igualmente reiteró que se necesita que llueva más en los embalses.

«Aunque ha estado lloviendo duro en algunas zonas de Bogotá, lo que necesitamos es que caiga mucha lluvia sobre los embalses».

?Para este domingo 21 de abril, conoce el nivel y estado que registran los embalses en Cundinamarca ? pic.twitter.com/EQ0uexdYzJ — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) April 21, 2024



La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, señaló que el sistema Chingaza depende del régimen pluviométrico de la Orinoquía, y añadió que la temporada de ciclones tropicales que trae lluvias en la región Andina no alcanzan a llegar hasta la región Orinoquía y el Fenómeno de La Niña no tiene este impacto a estas lluvias sobre la Orinoquía.

Y «para el segundo semestre, se prevé una temporada seca” en esta región, declaró a la revista Semana. En general, lo que estamos esperando para el resto del año en esta zona es que no se instalen lluvias fuertes y que, al contrario, tengamos déficit de precipitación, no ausencia total de lluvias, por supuesto que va a llover en algún momento, pero tal vez no lo suficiente para la recuperación total y el llenado del embalse.

Igualmente señaló que hasta ahora, los pronósticos nos está mostrando que este domingo vuelve a disminuir la precipitación y es probable que la próxima semana tengamos predominancia de tiempo seco. No tan seco como estas dos últimas semanas, pero tampoco las lluvias con la fuerza que se esperarían para abril. De ahí en adelante, el mes de mayo nos está mostrando una climatología normal, es decir, no va a estar con exceso de lluvia, pero tampoco deficitario. En junio, un poco más de lluvia, de acuerdo a lo que es junio normalmente.